Hakan Çalhanoğlu: Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takımın renkleri arasında sarı var

İtalya Serie A Ligi takımlarından AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic ile dostluğuna değinerek, "Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takımın renkleri arasında sarı var." dedi.

Hakan Çalhanoğlu, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de tuttuğu takımın renkleri arasında sarı var, güldüğüme göre anlarsın"

Takım arkadaşı olan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic ile arasındaki yakın dostluğa değinen Çalhanoğlu, "Milan için yeni bir oyuncu değil. Dünya yıldızı ve çok tecrübeli bir oyuncu. O, bizim yıldızımız. Bize her konuda katkıda bulundu; tecrübesi, oyun hırsı, mentalitesiyle.



Bize hem saha içinde hem saha dışında çok yardımcı oluyor. Herkes Zlatan'ı dışarıdan 'Ego' olarak görüyor. Bence hiç egosu yok, çok cana yakın birisi. Çok sempatik. Hemen şakalaşıyor. Onunla vakit geçirmek çok keyifli.



Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takımın renkleri arasında sarı var. Yarın bana diyecek ki, 'Sen sarı demişsin.' Başka detay veremem. Ben böyle güldüğüme göre, sen anlarsın zaten." ifadelerini kullandı.

"Ailemde var Galatasaraylı olmak"

Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirmekten çekinmeyen milli yıldız, "Babamdan gelen bir şey, ailem de var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum. Galatasaray anlatılmaz, yaşanır.



İleride bir gün, neden olmasın? Hedefim, Hagi gibi büyük bir futbolcu olmak. Galatasaray gibi bir kulüpte 10 numaranın, o şanlı formanın gururunu yaşamak. İnşallah bir gün ben de onun gibi olurum. Babamdan gelen bir şey, ailemde var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum." dedi.

"Fatih Hoca'yla konuştuğumuzda çok etkilenmiştim"

Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim ile olan ilişkisine de değinen Çalhanoğlu, "Fatih hocayla bayramda konuştuk. Aramız çok iyi. Bana hep güvendi ve sahip çıktı. Almanya'yı seçme durumum vardı, Fatih hocayla konuştuğumuzda çok etkilenmiştim.



Üzerimde çok emeği var. Fatih hocaya burada çok saygı duyuyorlar. Burada iz bıraktığını söyleyebilirim. 'Fatih Terim' dediğin zaman, hemen 'Oo İmparatore!' diyorlar. Bu, hem benim için hem de Türkiye için bir gurur.



Zamanında Gattuso'yla çok konuştum Fatih Terim hakkında. Herkes çok olumlu, pozitif konuşuyor. Fiorentina'da hocalık da yaptığından, hazırlık maçında ona büyük bir karşılama yaptılar. Fatih hocayı, İtalya'da çok seviyorlar." ifadelerini kullandı.