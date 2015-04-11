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Spor

Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı, Bayer Leverkusen haftayı kayıpsız kapattı

Hafta içerisinde Almanya Kupası'nda Bayern Münih'e elenen Bayer Leverkusen bu sonuçla ligde art arda altıncı galibiyetini elde etti

11 Nisan 2015 22:26

Almanya Ligi'nde Bayer Leverkusen, Mainz deplasmanında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir gol bir asistiyle yıldızlaştığı karşılaşmayı 3-2 kazandı.

15. dakikada Mainz deplasmanında 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun bu sezon ligdeki beşinci asistinde Heung Min Son voleyle topu filelere gönderdi.

60'da Kiessling, Bayer Leverkusen'i 2-0 üstünlüğe taşırken, 73'te Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından nefis bir frikikle durumu 3-0 yaptı.

Ntvspor’da yer alan habere göre, 78'de Ömer Toprak'ın ceza sahası içerisinde Okazaki'yi düşürmesiyle kazanılan penaltıda Koo, Mainz'ın ilk golünü attı.

90+1'de bu kez Jedvaj'ın Jairo'ya müdahalesiyle Koo, penaltıdan kendisinin ve Mainz'ın ikinci golünü kaydetti.

Hafta içerisinde Almanya Kupası'nda Bayern Münih'e elenen Bayer Leverkusen bu sonuçla ligde art arda altıncı galibiyetini elde etti.

Mainz ise 5 maç sonra ilk yenilgisini alarak 31 puanda kaldı.

Ligin bir diğer mücadelesinde ise Paderborn, Augsburg'u 2-1 mağlup etti. Paderborn, 48'de Kachunga ile 15 Şubat'tan bu yana ilk golünü kaydederken, 52'de Hojbjerg skora dengeyi getirdi. 60'da Lakic, Paderborn'u 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı.

Schalke deplasmanında 0-0 berabere kalan Freiburg, 59'da Schuster ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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