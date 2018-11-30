Hakan Çalhanoğlu ve Lens UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

İSTANBUL / DHA

UEFA Avrupa Ligi\'nde 5\'inci haftanın en iyi 11\'inde Milan\'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Beşiktaşlı Jeremain Lens de yer aldı.

UEFA, 5\'inci hafta grup maçlarının en iyi 11\'ine giren oyuncuları açıkladı. F Grubu\'nda İtalyan temsilcisi Milan\'ın Lüksemburg ekibi Dudelange\'i 5-2 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan ve takımının üçüncü golünü kaydeden 24 yaşındaki Çalhanoğlu ile I Grubu\'nda Beşiktaş\'ın Norveç deplasmanında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandığı Sarpsborg mücadelesinde iki gol atan Hollandalı Lens, haftanın 11\'ine seçildi.

Haftanın 11\'i şöyle:

KALECİ: Tomas Koubek (Rennes), SAVUNMA: Mitchell Weiser (Bayer Leverkusen), Zakhar Volkov (BATE), Jules Kounde (Bordeaux), Andreas Ulmer (Salzburg), ORTA SAHA: Emile Smith Rowe (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Jeremain Lens (Beşiktaş), FORVET: Abdoulay Diaby (Sporting Lizbon), Callum Hudson-Odoi (Chelsea).