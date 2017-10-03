Hakan Çalhanoğlu özür diledi

İSTANBUL, (DHA) - İtalya Ligi ekiplerinden Milan\'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dün oynanan Roma mücadelesinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakması nedeniyle özür diledi.

Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, 2-0 mağlup oldukları ve 79\'uncu dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı Roma mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünkü sonucun hayal kırıklığı yaşattığını söyleyen Çalhanoğlu, \"Oyunun kontrolü bizdeydi. Herkes gördü ki, biz her şeyi yaptık. Skor da üretebilirdik ama bu olmadı. Ben ikinci sarı kartı gördüğüm için üzgünüm. Taraftarlardan özür dilerim. Ne yazık ki derbiyi (Inter) kaçıracağım. Ama yine de milli takım arasından sonra takım olarak gelecek maçlarda en iyi şekilde mücadele edeceğimize eminim\" diye konuştu.