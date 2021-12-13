Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol 1 asist ile oynadığı maçta Inter farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter sahasında Cagliari'yi ağırladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol ve 1 asist ile yıldızlaştığı maçta Inter sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri, 29. ve 68. dakikalarda Lautaro Martinez, 50. dakikada Alexis Sanchez ve 66. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, golünün yanı sıra takımının ilk golünün asistini de yaptı. Lautaro Martinez, 44. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetine uzanan Inter, puanını 40'a çıkardı ve Serie A'da liderliğe yükseldi.

İtalya Serie A'da Kasım ayının futbolcusu seçilen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ligde çıktığı 15 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans göstermiş durumda.