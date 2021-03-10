Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları heyecanlandıran dövme paylaşımı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen ve bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkati üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu, yaptığı paylaşımla Galatasaraylıları heyecanlandırdı. Önceki ay, Galatasaray resmi hesabının "Günaydın Galatasaray ailesi" paylaşımının altına kalp emojisi bırakan milli yıldız şimdi de aslan dövmesi yaptırdığı anın fotoğrafını paylaştı.

Aslan dövmesi yaptırdı

Hakan Çalhanoğlu, aslan dövmesi yaptırırken çekilmiş fotoğrafını sosyal medya platformu Instagram'dan paylaşarak Galatasaraylı taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı. Milli futbolcunun paylaşımı, kısa süre içinde sarı-kırmızılı taraftarlar arasında sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sezon sonunda Milan'la sözleşmesi bitecek Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Milan'ın önemli futbolcularının başında gelen milli yıldızın ismi Galatasaray ile anılmaya devam ediyor.