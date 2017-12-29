Hakan Çalhanoğlu: Milan'dan ayrılmaya niyetim yok

Milan'ın yeni teknik direktörü Gattuso'nun gönderilmesine yönelik rapor verdiği iddia edilen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde mutlu olduğunu, takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Sporx'in aktardığına göre milli futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Sadece 6 aydır buradayım ve ayrılmaya niyetim yok. Ben bir Milanlıyım ve kanıtlamam gereken şeyler var. İtalyanca öğrenmeye başladım. İtalya'da hayat çok güzel. Tabii ki her zaman oynamak çok kolay olmuyor ama bu, başka bir takıma gideceğim anlamına gelmiyor. Daha çok oynama şansının geleceğine inanıyorum. Ben de kendimi gösterme şansı bulacağım." (Sporx)