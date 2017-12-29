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Spor

Hakan Çalhanoğlu: Milan'dan ayrılmaya niyetim yok

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu transfer iddiaları hakkında konuştu

29 Aralık 2017 18:45

Milan'ın yeni teknik direktörü Gattuso'nun gönderilmesine yönelik rapor verdiği iddia edilen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde mutlu olduğunu, takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Sporx'in aktardığına göre milli futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Sadece 6 aydır buradayım ve ayrılmaya niyetim yok. Ben bir Milanlıyım ve kanıtlamam gereken şeyler var. İtalyanca öğrenmeye başladım. İtalya'da hayat çok güzel. Tabii ki her zaman oynamak çok kolay olmuyor ama bu, başka bir takıma gideceğim anlamına gelmiyor. Daha çok oynama şansının geleceğine inanıyorum. Ben de kendimi gösterme şansı bulacağım." (Sporx)

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