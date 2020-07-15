Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı galibiyete taşıdı

İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bir gol ve 2 asistle yıldızlaştığı maçta Milano ekibi, konuk ettiği Parma'yı 3-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan, Parma'yı konuk etti. Ev sahibi ekip sahaya Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Biglia, Kessie, Leao, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu ve Ibrahimovic ilk 11'i ile çıktı.

Maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 81. dakikada yerini Krunic'e bıraktı.

44. dakikada Grassi'nin pasını düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Kurtic, Parma'yı 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı Parma'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla topla buluşan Kessie, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla skora denge getirdi: 1-1.

Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Romagnoli, 59. dakikada Milan'ı 2-1 öne geçirdi.

77. dakikada Bonaventura'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, yaptığı 2 asistini güzel bir golle süslemeyi başardı ve skoru 3-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Parma'yı 3-1'lik skorla geçti.

Milli futbolcu, 2019-20 sezonunda Serie A'daki gol sayısını 6'ya, asist sayısını ise 5'e yükseltmiş oldu.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkartan Milan puanını 53'e yükseltirken, Parma 40 puanda kaldı. Milan, ligdeki 34. maçında 18 Temmuz cumartesi günü Bologna'yı konuk edecek.