Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla ilk maçına çıktı

İtalya Serie A takımlarından Milan, İsviçre'nin Lugano takımı ile hazırlık maçı oynadı. Hazırlık maçında Lugano ile karşı karşıya gelen Milan, sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da Milan formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Milan’da 10 numaralı formayı sırtına geçiren Çalhanoğlu, maça 11’de başladı ve 46. dakikada yerini Mbaye Niang’a bıraktı.

Çalhanoğlu maçta gol atamazken Beşiktaş’ın eski futbolcusu Arjantinli Jose Sosa, 46. dakikada oyunda dahil oldu ve bir de gol attı.