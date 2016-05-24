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Spor

Hakan Çalhanoğlu-Kenan Sofuoğlu nihayet tanıştı!

Milliyet Gazetesi'nin 'Yılın Sporcusu' ödül töreninde biraraya gelen ikili, daha önce whatsapp'ta ilginç bir diyalog yaşamıştı

24 Mayıs 2016 02:03

Geçtiğimiz ocak ayında sosyal medyada 'tanışma' polemiği yaşayan Kenan Sofuoğlu ile Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada konuşulan o olaydan 5 ay sonra bir araya geldi.

Motosiklette 4 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, 2016 ocak ayında Bayer Leverkusen'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu Whatsapp'tan mesaj atarak tanışmak istediğini söylemiş, ancak Çalhanoğlu kendisini tanımadığı cevabını verince sinirlenerek, "Kardeş sileriz, sıkıntı yapma" diye yazmıştı.

hürriyet'in haberine göre, Sofuoğlu'nun sosyal medyada yayınladığı bu yazışma büyük yankı yaratmış, sonrasında hatasını anlayan Çalhanoğlu özür dilemişti.

İki ünlü isim o olaydan sonra ilk kez Milliyet'in düzenlediği Yılın Sporcusu ödül töreninde bir araya geldi. İkili, büyük alkış alırken, Sofuoğlu, Çalhanoğlu'na ödül verdi.

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