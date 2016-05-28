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Spor

Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkartıldı

Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Karadağ maçında riske edilmeyecek

28 Mayıs 2016 22:23

2016 Avrupa Şampiyonası'na hazırlık kapsamında 29 Mayıs günü Karadağ'la karşılaşacak olan Milliler'de Hakan Çalhanoğlu, kadrodan çıkartıldı.

Karadağ maçına hazırlanan millilerde Hakan Çalhanoğlu akşam antrenmanında ayağına aldığı darbe sonrası yerde kaldı.

İngiltere karşısında tarihe geçen golü atan Hakan bileğine aldığı darbe sonrası çalışmayı yarıda bıraktı.

Ayağına buz tedavisi uygulanan milli oyuncu saha kenarına alınırken durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı açıklandı.

Hakan yarın oynanacak Karadağ maçında riste edilmeyecek.

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