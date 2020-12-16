Hakan Çalhanoğlu imza için masaya oturuyor

AC Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, kulübüyle yeni sözleşme için anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncunun menajeri hafta içinde İtalyan ekibiyle masaya oturacak.

Serie A'da zirveye oturan ve uzun bir aradan sonra şampiyonluğu hedefleyen Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, takımıyla sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.Tuttusport'un son haberine göre İngiliz devi Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği Hakan ile Milan 4.5 milyon euroya anlaşma sağladı. Manchester'ın bu haber üzerine farklı alternatiflere yöneldiği ifade edildi.

Eğer Milan'la Hakan sözleşme imzalama konusunda problem yaşarsa, İngiliz ekibi devreye girerek transferi bitirecek.Hakan Milan'dan görüşmeler ilk başladığında 6 milyon euro maaş isterken Milan en fazla 3.5 milyon euroya çıkmış ve görüşmeler çıkmaza girmişti.

26 yaşındaki milli futbolcu, sezon başından bu yana 17 maçta forma giydi ve 5 gol atıp 5 de asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı