İtalya Serie A temsilcisi AC Milan'la yolların ayrılmasına kesin gözle bakılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Liverpool devreye girdi. İngiliz devinin 27 yaşındaki futbolcunun menajerleriyle görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki sezon kariyerini İngiltere Premier Lig'de sürdürmesi gündemde.

İngiliz basınının İtalyan medyasından Calciomercato'ya dayandırdığı habere göre Liverpool, 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. İngiliz devinin Hakan'ın menajerleriyle görüşme halinde olduğu iddia edildi. Ancak henüz resmi teklifin yapılmadığı belirtildi.

Haberde ayrıca, teknik direktör değişikliğine giden Juventus'un milli futbolcumuzla ilgilendiği ve yakın zamanda transfer için hamle yapabileceği öne sürüldü.

43 maçta 21 gole katkı yaptı

Haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek olan Hakan'ın Milan'dan her geçen gün daha da uzaklaştığı ve gelecek sezon başka takımın formasını giyeceği ciddi bir şekilde konuşuyor.



Geçtiğimiz sezon kırmızı siyahlılarla Serie A, İtalya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam çıktığı 43 maçta 9 gol 12 asistle oynadı.