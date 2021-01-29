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Spor

Hakan Çalhanoğlu Covid-19'u atlattı

29 Ocak 2021 20:16

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Covid-19'u atlattığını duyurdu.

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Hakan ÇalhanoğluÇalhanoğluMilanİtalyaSerie A
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