Hakan Çalhanoğlu coştu, Milan farka koştu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Austria Wien deplasmanına giden Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 13 dakikaya 1 gol 2 asist sığdırdığı ve Andre Silva'nın hat-trick yaptığı karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Karşılaşmada gol perdesini Milan adına 7’nci dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu açtı. Nikola Kalinic’in pasında ceza sahasında topla buluşan Hakan, çok sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

Golden henüz 3 dakika sonra 10’uncu dakikada Hakan, kendi kaptığı topta Andre Silva’yı ince gördü ve Portekizli futbolcu farkı 2’ye çıkaran golü atarken, Hakan’ın hanesine asist yazıldı: 0-2.

20’de bir kez daha Andre Silva-Hakan Çalhanoğlu ortaklığıyla golü buldu İtalyan ekip. Hakan’ın orta sahadan aşırtma pasına çok güzel koşu yapan ve bitiren Andre Silva, farkı 3’e çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-3.

Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi Austria Wien, golle başladı. 47’nci dakikada Holzhauser’in kullandığı kornerde çok güzel hareketlenen Brozovic, düzgün bir kafa vuruşuyla golü yaptı: 1-3.

56’ncı dakikada Andre Silva, Kessie’nin klas pasında güzel bir organizasyon sonucu golü atarak hat-trick’ini tamamladı ve farkı yeniden 3’e çıkardı: 1-4.

63’te skoru belirleyen golü atan Suso, karşılaşmanın en güzel golüne de imzasını attı. 23 yaşındaki İspanyol futbolcu, yaklaşık olarak 35 metreden çok teknik bir aşırtma vuruşla skoru belirledi: 1-5.