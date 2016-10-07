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Spor

Hakan Balta, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İzlanda ile karşılaşacak

07 Ekim 2016 19:30

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak olan A Mili Futbol Takımı'nda Hakan Balta'dan kadrodan çıkarıldı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

"Konya'da dün akşam oynanan Türkiye-Ukrayna karşılaşmasının ikinci yarısında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakan Hakan Balta'nın, sabah saatlerinde yapılan muayene ve kontrolleri sonrasında A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılmasına karar verildi. Hakan Balta'nın daha önce geçirdiği bir sakatlığı da bulunan sağ uyluk bölgesine, karşılaşma sırasında aldığı darbe nedeniyle ağrılarının tekrar oluştuğu tespit edildi. Milli futbolcu tedbir amaçlı olarak sağlık heyetinin önerisi ve teknik kadronun onayıyla İzlanda maçı aday kadrosundan çıkarıldı"

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