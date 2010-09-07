-HAKAN BALTA KADRODAN ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - Türkiye ile Belçika arasında bu akşam yapılacak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu maçı öncesi sakatlığı bulunan Hakan Balta kadrodan çıkarıldı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın dünkü son antrenmanında sakatlanan Hakan Balta'nın kadrodan çıkarıldığı belirtilerek, ''Çalışmanın bitiminde sağ dizinde ağrı hisseden Hakan Kadir Balta'nın, gece yapılan muayene ve ileri tetkikleri neticesinde, sağ diz dış arka bölgesinde, kas-tendon bileşkesinde küçük bir yırtık ve ödem tespit edildi. Belçika karşısında forma giyemeyeceği öngörülen Hakan, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararıyla maç kadrosundan çıkarıldı'' denildi.