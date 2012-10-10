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Spor

Hakan Balta A Milli Futbol Takımından çıkartıldı

Hakan Balta'nın sakatlığı hakkında, kulübü Galatasaray'ın doktorlarının da bilgilendirildiği ifade edildi

10 Ekim 2012 01:06

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 12 Ekim Cuma günü Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, sakatlığı bulunan Hakan Balta aday kadrodan çıkarıldı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, çekilen MR'ında sol kasık bölgesinde kronik zorlanma bulguları tespit edilen Hakan Balta'nın aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Öte yandan Milliler, Romanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Millilerin, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanında, iki gruba ayrılıp çift kalede taktik ve dar alanda kısa pas çalışmaları yaptıkları bildirildi.

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