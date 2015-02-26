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Deutsche Welle

Hakan attı, Leverkusen kazandı

Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçında Bayer Leverkusen, son finalist Atletico Madrid’i Hakan Çalhanoğlu’nun golüyle 1-0 yendi. Monaco ise Arsenal deplasmanında 3-1 kazandı.

26 Şubat 2015 15:27


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur ilk maçları dün akşam oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Alman temsilcisi Bayer Leverkusen, İspanyol ekibi ve Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Atletico Madrid'i 1-0 yenerek güçlü rakibi karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etti. Karşılaşmayı izleyen 30 bin 210 seyirci arasında Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim de vardı.

İki Türk milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan'ı da karşı karşıya getiren maçın skorunu Hakan Çalhanoğlu'nun 57'nci dakikada attığı şık golle belirledi (üst resim).

Atletico Madrid'de Tiago 76'ncı dakikada yaptığı sert faul sonrası ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Tiago'nun yanı sıra bu maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen bir başka önemli oyuncu Diego Godin de rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek. Öte yandan Arda Turan karşılaşmanın 64'üncü dakikasında yerini Fernando Torres'e bıraktı.

'Hakettiğimiz bir galibiyet'

Golün kahramanı Hakan Çalhanoğlu “Rakibimizden daha iyiydik. Hakettiğimz bir galibiyet aldık” derken kaleci Leno da “Çok çok iyi bir sonuç, çok iyi bir maç çıkardık” değerlendirmesini yaptı. Ev sahibi takımda kaleci Bernd Leno önemli kurtarışlar yaparak rakip forvetlere gol izni vermezken Atletico teknik direktörü Diego Simeone'den de övgü aldı. Simeone Leno için “Leverkusen kalecisi kalesini çok iyi korudu. Leverkusen avantaj elde etti. Biz bir gol atabilirdik ama ne yazık ki başaramadık. Ama iyi mücadele ettik diyebilirim” şeklinde konuştu.

Bayer Leverkusen bu galibiyetle 13 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde ikinci tura çıkmak adına önemli bir avantaj yakaladı. Kırmızı-siyahlılar final oynadığı 2001-2002 sezonundan beri ikinci turu geçemedi.

Arsenal'a Monaco şoku

Gecenin diğer mücadelesinde Alman milli oyuncular Per Mertesacker ve Mesut Özil'in de formasını giydiği İngiliz ekibi Arsenal, sahasında ağırladığı Monaco karşısında beklemediği bir yenilgi aldı. Rakibine 3-1 yenilen Arsenal, çeyrek final şansını zora soktu.

Monaco Geffrey Kondogbia (38.), Dimitar Berbatov (53.) ve Yannick Ferreira-Carrasco'nun (90+4) golleriyle sonuca giderken ev sahibi takımın tek golünü yine uzatma dakikalarında Alex Oxlade-Chamberlain (90+1) attı. Maçın rövanşı 17 Mart'ta II. Louis stadında oynanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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