Hakan Atilla'ya verilen 32 ay hapis cezası sadece 4 gazetede yer bulabildi!

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya verilen 32 ay hapis cezası sadece Cumhuriyet, Birgün, Sözcü ve Hürriyet'te yer bulabildi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya 32 ay hapis cezası verildi.

Cumhuriyet sürmanşetinde yer ayırdığı habere, “Atilla’ya 32 ay hapis cezası” başlığını attı ve “ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları beş ayrı suç kapsamında ihlal ettiği karara bağlanan Halk Bankası eski genel müdürü Mehmet Hakan Atilla’nın hüküm duruşması, bugün New York Güney Bölgesi mahkemesinde görüldü. Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. Atilla 13 ay hapis yatacak” dedi.

Birgün gazetesi habere ön sayfasının altında, “Atilla’ya 32 ay ceza” başlığıyla yer verdi ve “New York’ta 14 aydır tutuklu yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya 32 ay (iki yıl 8 ay) hapis cezası verildi. Dün Güney Bölge Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Atilla, bir kez daha Hakim Richard Berman’ın karşısına çıktı. Atilla’nın eşi Burçin Atilla’nın da hazır bulunduğu duruşmada, Hakim Berman, Atilla’ya toplam 32 ay hapis cezası verildiğini açıkladı. Atilla’nın 14 ay hapiste geçirdiği süre, toplam cezadan düşülecek, Amerikan yasaları uyarınca yapılacak ceza indirimleri de hesaplandığında, Atilla’nın 13 ayla 18 ay arası hapisanede kalması öngörülüyor. Atilla'nın karardan memnun olduklarını belirten avukatları yine de 14 gün içinde temyize gideceklerini belirtti” ifadelerini kullandı.



Sözcü birinci sayfasının altındaki habere, “Hakan Atilla 32 ay hapis cezası aldı” başlığını attı. Haberde, “Zarrab’ın sanıkken tanık olduğu ABD’deki davada dün karar çıktı. Yargıç Berman, Atilla’yı 32 ay hapse mahkum etti” ifadeleri yer aldı.



Hürriyet habere manşetin yanında, “Hakan Atilla’ya 32 ay hapis” başlığıyla yer verdi ve “ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlardan New York'ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davaya bakan Yargıç Richard Berman, Hakan Atilla’ya 32 ay hapis cezası verdiğini açıkladı ve Atilla'nın hapiste geçirdiği 14 ayın da 32 aylık ceza içinde göz önüne alınacağını belirtti. Yargıç Berman ayrıca, Atilla'nın cezasının geri kalan bölümünü Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde geçireceğini söyledi” dedi.

“Geleceği kaybettiler”

Birgün gazetesi manşetinde, “Geleceği kaybettiler” başlıklı habere yer verdi. Haberde, “24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Partilerin gözleri kamuoyu yoklamalarında. İlk veriler en çok AKP’lileri endişelendirmiş durumda. AKP Sözcüsü Mahir Ünal’a anketler sorulduğunda, “Biz sayılara değil, siyasete bakarız” diyerek bu endişeyi farklı sözcüklerle ifade etmiş oldu. Özellikle genç ve şehirli seçmeni ikna etmekte zorlanan AKP, 16 Nisan’dan bu yana eklenen 1 milyonun üzerindeki genç seçmenin seçimin kaderini belirleyebileceğinin farkında. Seçilme yaşını 18’e indiren AKP, bu aralar tüm bu değişikliklerin pişmanlığını yaşıyor. Türkiye’de toplam seçmenin 3/1’i 30 yaş ve altında. AKP’yi uzun süre iktidarda tutun da genç nüfusun verdiği destek oldu. Özellikle son iki seçimle birlikte durum tersine dönmeye başladı. 16 Nisan’daki şaibeli referandumundan sonra, sandık çıkış anketleri bu durumu net bir şekilde ortaya koydu. Anketlere göre, gençlerin yaklaşık yüzde 60’ı referandumda ‘Hayır’ oyu verdi. Üniversiteli gençlerde bu oran yüzde 63’lere kadar çıkmış durumda. Oysa çok değil bundan 4-5 sene öncesine kadar durum tam tersiydi. AKP, 18 yaş değişikliğini de esas olarak bu değişiminin farkına vardığı için yaptı. Görüştüğümüz AKP’liler, bu değişiklikten çoktan pişman olmuş bile. “Bu değişikliğin bırakın, olumlu etki yapmasını 18-21 yaş aralığındaki seçmenden giderek uzaklaşıyoruz” diyerek dert yandılar” ifadeleri kullanıldı.