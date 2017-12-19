Hakan Atilla'nın ifadesi sona erdi; artık söz jüride

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının delindiği iddiasıyla görülen ve İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab’ın tanık, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ise tek sanık olduğu davanın sonuna gelindi. Davanın 16. oturumu tanık kürsüsünde konuşan Atilla’nın çapraz sorgusu tamamlandı. Ardından savunma ve iddia makamları son sözlerini söyledi.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Atilla, İran’a yönelik yaptırımların delinmesi ile ilgili hiçbir toplantıda yer almadığını ve bu konuda bir talimat vermediğini yineledi. Çapraz sorguda savcılık eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Reza Zarrab’ın 2013 yılında tutuklanmaları da gündeme getirdi. Savcı Denton, Halkbank’ın bu tutuklamaların ardından iç soruşturma başlatıp başlatmadığını sordu. Atilla ise iç soruşturma yapıldığını ve denetmenlerin prosedürleri incelediklerini söyledi. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı eski Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) Direktörü Adam Szubin’in kendisini yaptırımlar konusunda “kenara çekip uyarmadığını” ifade etti, “Eğer Szubin’in kaygısı olsaydı, 2016’da Halkbank’ın böylesi işlemler yapmasına izin vermezdi” dedi.

Atilla’nın savunmasının ardından son sözü söylemek üzere4 söz alan Savcı Yardımcısı Michael Lockard davayı “Atilla’nın birkaç milyar dolarlık yaptırım delme düzenini örtbas etmek için söylediği yalanlar hakkında bir dava” olarak niteledi. Lockard, Atilla’nın kendi önemli, görevini önemsizmiş gibi göstermek için de yalan söylediğini iddia etti.

Lockman’ın ardından Atilla’nın avukatlarından Victor Rocco söz aldı. Rocco savunmaya geçti. Savcılığın Atilla’nın suçunu “makûl şüphenin ötesine taşıyamadığını” vurgulayan Rocco, davanın Reza Zarrab’ın şovuna dönüştüğünü söyledi. ABD’nin kendisine karşı ekonomik cihada katılan bir baş suçluya kucak açtığını savunan Rocco, “Atilla’nın davada suçlanan diğerler isimler gibi rüşvet almayan çalışkan, dürüst bir adam olduğunu” söyledi. Rocco, “Reza Zarrab kime gidiyordu? Satın aldığı adama gidiyordu. Doğrudan Süleyman Aslan’a gidiyordu. Whatsapp ve Viper'da genç âşıklar gibiydiler.” İfadesini kullandı.

Savcılık makamı adına savunmanın ardından tekrar kürsüye gelen savcı yardımcısı Sid Kamaraju, "Zarrab her şeyi tüm çıplaklığıyla anlattı. Yalan söyleseydi Atilla'nın gıda işinden haberi olmadığını söylemezdi. Rüşvet aldığını söyleyebilirdi ama söylemedi” dedi.

Yargıç Richard Berman'ın, yarın sabah duruşmalarla ilgili jüri heyetini bilgilendirmesi ve dosyayı teslim edip karar için yetkilendirmesi bekleniyor. Bu aşamadan sonra söz sırası on iki kişilik jüri heyetinde olacak. Jüri heyeti aralarında tartıştıktan sonra Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar verecek.

Yasalara göre on iki jüri üyesinin tamamının, Atilla'nın, 'suçlu' veya 'suçsuz' olduğuna oy birliğiyle karar vermesi gerekiyor. Jüri, yargıcın kendilerine yetki vermesinden itibaren kararını hemen verebilir. Ancak, eğer oy birliği sağlanamaz ve görüş ayrılıkları olursa karar süreci uzayabilir. Yargıç Berman, jürinin oy birliğiyle karara ulaşmasının ardından ileri bir tarihte yapılacak duruşmada, eğer suçlu bulunursa Atilla ve suçlamaları kabul eden Reza Zarrab'ın alacağı cezaları belirleyecek. Yargıç Berman, Atilla'nın jüri üyeleri tarafından suçsuz bulunması halinde ise yalnızca hakkındaki suçlamaları kabul eden Zarrab'ın alacağı cezanın belirlenmesi için karar duruşması yapacak.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler:

01:00 - Duruşma sona erdi. Yargıç Richard Berman'ın, yarın sabah duruşmalarla ilgili jüri heyetini bilgilendirmesi ve dosyayı teslim edip karar için yetkilendirmesi bekleniyor. Bu aşamadan sonra söz sırası on iki kişilik jüri heyetinde olacak. Jüri heyeti aralarında tartıştıktan sonra Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar verecek.

00:50 - Savcı, konuşmasını Zarrab'ın ifadelerini merkeze alarak yapıyor.

Savcı, Zarrab'ın Atilla'yı çok daha fazla tohmet altında bırakabilecekken bunu yapmadığını söylüyor. "Bunlar bir okyanus ötesinde Türkiye'de nakit parayla doldurulmuş ayakkabı kutularıyla gerçekleşen olaylar" diyor.

Savcı: Hakan Atilla'nin hikayesine inanmak Szubin ve Cohen'in Atilla'ya komplo kurmak için bilinçli bir şekilde yalan ifade verdiklerine inanmaktır diyor.

00:30 - Duruşmadaki gazetecilerin aktardıklarına göre Atilla’nın avukatının ardından Savcı Sidhardha Kamaraju söz aldı.

Savcı, yaptırımların delinmesinde hem Zarrab hem de Atilla’nın rol aldığını öne sürerek, “Reza Zarrab sistem ve Hakan Atilla yöntemdi” dedi.

Rocco’nun Atilla’nın kendi rızasıyla ABD’ye gitmesine vurgu yapmasına karşı Savcı, kendisi tutuklanamayacak kadar önemli gördüğü için bunu yaptığını belirtti.

Savcı, Atilla’yı Halkbank’ın “sorun çözücüsü” olarak tanımladı.

Kamaraju, Atilla’nın avukatlarının “Güleci komplo” sözleriyle ise dalga geçti.

00:15 Savcı Kamaraju: Kendisine çok önemli bir görev verdiler. Bankaya hayat veren kaynakları korumak, bankanın hayatta kalmasını sağlamak için bankanın yapabildiği kadarıyla verilen görevleri yerine getirmek. Atilla, Halkbnak'ın sorun çözücüsüydü.

00:12 - Savcı Kamaraju, Rocco'nun Hakan Atilla'nın bankadaki diğer 12 genel müdür yardımcısından bir farkı olmadığı söylemine yükleniyor: Bu bankadaki en güçlü 13 kişiden biri olduğu anlamına gelir.

00:10 - Savcı Kamaraju, sözü aldı.

00:08 - Rocco jüri üyelerinden bu kanıtları "en parlak ışığın" altında mercek altına almalarını istiyor.

00:07 - Rocco: Hakan Atilla neden 22 yıllık kariyerini alıp çöpe atsın? En önemli gerekçe, ve Atilla'nın böyle bir gerekçesi yok.

00:05 - Rocco, Szubin'in "Atilla'yı kenara çektiği" yönündeki ifadesine değiniyor. Rocco OFAC'ın Halkbank'ın müdürüne yaptırımlarla ilgili olarak tetiği çekmek üzere olduklarını söylemiş olsalar bunu bildirilerine yazmamalarının mümkün olmadığını söylüyor.

Rocco: Sayın Szubin kenara çekerek yaptığı konuşmayı belgelendirmedi. Sayın Szubin Türk hükümetinde kimseye gidip "Burada bir sorun var" demedi.

Atilla’nın avukatı: Atilla ABD’ye gitti, suçlu biri bunu yapmaz

00:00 - Atilla’nın avukatı Victor Rocco ABD’yi, "İran’a karşı ekonomik cihat yapmış, bu arada büyük bir kişisel servet elde etmiş bir suçluyu kucaklamakla” suçladı.

Rocco, Süleyman Aslan’ı eleştirerek “Zarrab Aslan’ı satın aldı” dedi ve ekledi: “Zarrab kime gidiyor? Kendisini satın alan kişiye gidiyor. Doğrudan Süleyman Aslan’a gidiyor” dedi.

Rocco, Zarrab ve Aslan için “İki genç sevgili gibiydiler” diye konuştu.

Avukat, müvekkilinin suçsuz olduğunu kanıtlamak için ABD’ye gittiğini belirtti ve “Bu suçlu bir adamın davranışı değildir. O, masum olduğuna inanıyor ve bunu bütün dünyaya göstermek istiyor” dedi.

Rocco jüriye, Atilla’nın gözaltına alınırkenki görüntülerini izlemeye çağırdı ve buradaki sakinliğe dikkat etmelerini istedi.

23:30 - Atilla'nın hangi işlemde hangi belgenin kullanılacağını öneren kişi olduğuna dair hiçbir kanıt yok.

23:25- Rocco hangi kanıtlarin Atilla'nin sahte gida duzeninden haberdar oldugunu gosterdigini soruyor. "Ortada hiçbir neden yok" diyor. Tekrar "bilinçli olarak görmezden gelme" argümanına saldırıyor.

23:23- Rocco Zarrab ile Atilla'nın yaptığı ve kaydedilen telefon görüşmelerini, Zarrab'ın diğerleriyle yaptığı telefon görüşmelerine kıyasla kısa ve öz olarak tarif ediyor.

23:20 - Atilla, Zarrab'ın Süleyman Aslan'ı satın aldığını söylüyor. Aslan, Zarrab'ın tüm sorunlarını çözen kişiydi diyor.

Rocco, Zarrab'ın Aslan'la ilişkisi hakkında konuşuyor: Sürekli kime gidiyordu? Durmadan kime gitti? Hiç beklemeden kime gitti? Rocco iki genç aşık gibiydiler diye alay ediyor.

23:17 - Zarrab'ın nasıl hile yapacağını öğrenmeye ihtiyacı var mıydı?

23:15 - Rocco, Hakan Atilla'nın durumunun bankada bulunan diğer 12 genel müdür yardımcısı ile aynı olduğu iddi ediyor.

23:12 - Rocco "Atilla her gün işe gidip gelen dürüst ve çalışkan bir adamdır, bu davada suçlanan diğer kişilerin aksine asla rüşvet kabul etmedi” dedi.

23:10 - “Ekonomik cihat”söylemine atıfta bulunan Rocco, Zarrab’ın “İran’ın askerlere ihtiyacı yoktu, bankaya ihtiyacı vardı” sözlerini hatırlatarak “Kanıtlar İran’ın bankacıya ihtiyacı olduğunu ve bu bankacının Süleyman Aslan olduğunu göstermiştir” dedi.

23:07 - Savcılığın, Atilla’yı bir mimar olarak betimlemesine atıfta bulunan Rocco, “Gerçek mimarın Reza Zarrab olduğunu” savundu.

23:05 -Rocco: Korkmaz, Türkiye’den kaçtığında ardında Türkiye’de davasıyla ilişkisi siyasal kargaşa bıraktı ve kendisine 50 bin dolar, kirasız konut, ülkeye güvenli bir şekilde girme ve sığınmacı olma imkanı sağlandı. Hakan Atilla suçsuz bir piyondur. Onun bir Amerikan duruşma salonunda konumu belirsizdir. Savcılık, Hakan Atilla’nın makul şüpheye mahal bırakmaksızın suçlu olduğunu kanıtlamayı başaramamıştır.

23:00 - Rocco: İran’ın ABD’ye karşı yürüttüğü ekonomik cihada katılan aynı baş suçlu şimdi başka bir kişiyi suölarken hükümetimiz tarafından kucaklanıyor

22:58 - Rocco: Bu dava Reza Zarrab'ın şovu oldu.

22:57 - Hakan Atilla adına avukatı Victor Rocco konuşuyor.

22:55 - Lockard'ın savunması sona eriyor. Sırada savunma var. Ardından başka bir savcı olan Sidhardha Kamaraju söz alacak.

(ABD hukukuna göre savcılar iki kez söz alıyor)

22:53 - Lockard: Bu düzenin döndüğü tüm sure zarfında bu işlere karışmaya devam etmiş olan tek kisi, her adıma dahil olmuş olan tek kisi Hakan Atilla'dır.

22:51 - Savcı Lockard Atilla'nın ağız değiştirdiğini, kendisini önemsiz biri gibi göstermeye çalıştığını öne sürüyor. Lockard, Atilla'nin NIOC gibi yüksek profilli müşterilerine atıfta bulunarak "Bunların hiçbirinin doğru olmadığını biliyorsunuz" diyor. Lockard "Atilla bu ilişkinin balındaki kişiydi" diyor.

Lockard: "Şimdi, Atilla akıllı bir adam. Bu kadarı açıkça görünüyor. Sayın Atilla nasıl yalan söyleyeceğini de biliyor, Bu da açıkça görünüyor."

22:50 - Savcu hukuksal olarak "bilinçli olarak görmezden" kavramına atıfta bulunuyor: "Gördüğünüz kanıtlara ve sayın Atilla'nın verdiği ifadeye bakarak Sayın Atilla'nın bankasında olan bitenden haberdar olmadığına/bu işlemlerden hiç şüphelenmediğine inanmak imkansız" diyor.

22:45 - Lockard, Atilla'nin "teknik hata" dediği, küçük gemilerle yapılmış gibi gösterilen büyük miktarlardaki nakliyelerden söz ediyor. Lockard "Bu nasıl teknik hata" diye alay ediyor. Lockard kendi sorduğu "Neden daha büyük gemiler kullanmadınız" sorusunu kendi cevplıyor: "Büyük gemileri izlenebilir konşimentolar olmadan kullanabilmeleri mümkün değildi."

22:43 - Lockard Hakan Aydoğan'in Hakan Atilla'nin onayı için gözden geçirilmiş bir teklif gönderdiğini söylüyor. "Bu yöntem izlenilebilir konşimentoların kullanımını gerektiriyordu."

22:42 - 2013 ortlarında yaptırımların sıkılaştırılmasının ardından yaşananlara değinen Lockard: Altın karşılığı petrol işe yaramıyordu bu nedenle gıda ticareti başladı.

22:40 - Lockard, NIOC ve İran Merkez Bankası'nın Atilla'nın "işi" olduğunu söylüyor.

Lockard: Atilla'nın bu toplantıara katıldığını nereden biliyoruz çünkü Zarrab söylüyor. Lockard, "Zarrab'ın dinlendiğinden habersiz olması nedeniyle yalan söylemek için hiçbir nedeninin olmadığını" söylüyor.

Lockard "Yani bu nedenle Ekim 2012'deki o toplantıda o kadar çok vakit harcadık" diyor.

22:37 - Lockard 2012'de NIOC'un ve NICO'nun yetkilileriyle gerçekleşen toplantılara değiniyor. "Atilla bunları da reddetti" diyor.

22:35 - Szubin'in "Atilla'yı kenare çektiği" konusundaki beyanına da değinen Lockard, "Sayın Atilla'nın bu konuda yalan söylediğini de duydunuz" dedi.

Lockard: Aslında Halkbank işlerin ciddiye bindiğinin farkındaydı. Szubin, Atilla'ya Halkbank'ın birinci kategoride olduğunu söyledi. Lockard, "Atilla'nın bunları bilmesi gerekiyordu ve biliyordu" dedi.

22:31 - Lockard: Birt başka palavra Halkbank'ın yaptırımlara uyduğu iddiası...

Atilla: Bu doğru olamaz...

22:27 - Lockard, Atilla'nın altın ticareti ile ilgili ifadelerinin palavra olduğunu iddia ediyor.

22:25 - Lockard: Atilla'nın söylediği palavraşar hakkında konuşalım.

22:22 - Lockard: Bildiğiniz gibi Atilla, Szubin ve Cohen 2012’de bir araya geldi. Bu toplantılarda asıl muhatap sayın Atilla’ydı. Lockard, Atilla’nın ikili ticari kısıtlamalar ile ilgili olarak Şubat 2013’te Hazine’de çalışan iki kişiyle görüştüğünü iddia etti.

22:20 - Lockard, Atilla’nın yaptırımlar konusundaki uzmanlığının iddia ettiğinden çok daha derin olduğunu savunuyor.

22:17 - Atilla’nın makul reddedilebilirlik sağlamak için İngilizce bilgisi seviyesini olduğundan az gösterdiğini savunan Lockard, “Çevirmenin çevirisini nasıl düzelttiğini izlediniz, İngilizce cevap verişini izlediniz” dedi.

22:00 - Lockard, Atilla’nın Halkbank’a “ölümcül bir darbe” inmesini önlemek için yalan söylediğini iddia etti. Lockard şöyle devam etti:

“Kurulan sistemin ne kadar ayrıntılı ve karmaşık olduğunu hepiniz gördünüz. Atilla, Halkbank’ın gösterdiği titizlik hakkında yalan söyledi. Atilla ABD’li yetkililere altın ticaretinin titizlikle ve özenli bir şekilde yapıldığını söyledi. Bankanın ve sayın Atilla’nın, sayın Zarrab’ı bu tür gerekliliklerden nasıl muaf tuttuklarını kendi gözlerinizle gördünüz. Reza Zarrab için bunların hiçbirinin uygulanmadığını gördünüz. Altın işleri hakkında yalan söyledi. Sahte gıda ticaret, konusunda da yalan söyledi. Atilla sadece büyük ve tanınmış şirketlere izin verildiğini söylemişti ancak Zarrab’ın şirketleri buna uymuyor. Sayın Atilla ifadesi sırasında da yalan söyledi. Söylediği yalanların bazıları küçüktü, bazıları ortalamaydı, bazıları ise palavraydı.”

21:55 - Lockard: Bu dava, Sayın Atilla’nın birkaç milyar dolarlık yaptırım delme düzenini örtbas etmek için söylediği yalanlar hakkında. Yalanlar, sayın Atilla’nın geliştirdiği yöntemin mimarisine entegre edilmişti… Lockard ticaretin İran hükümeti ve NIOC için yapıldığının bilinmemesinin imkansız olduğu iddia ediyor.

21:45 - Savcı Lockard Atilla’nın bütün dava boyunca yalan söylediğini iddia ederek başlıyor.

21:30 - Ara sona erdi. Dava yeniden başladı. Bu kez savcı Lockard çapraz sorguyu yapacak.

20:52 - Duruşmaya öğle arası verildi.

20:40 - Soru: Son soru, Bank Sarmeyeh İran hükümetine mi ait yoksa özel mi?

Atilla: Özel banka.

20:32 - Atilla: "Bankada politikamız Iran'i ilgilendiren hiçbir işlem için ABD doları ve ABD bankacılık sistemini kullanmamaktır."

20:30 - Fleming kanitlara yeni bir belge ekliyor: Halkbank’ın Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Uysal tarafından gönderilen bir e-posta.

Atilla: Bir ABD şirketi İran'a gıda sattı ve Halkbank bunun için ABD şirketine ödeme yapıyor. Ve satıcı ABD şirketi olduğu halde, ben burada bunu yapmayın diyorum.

Soru: Neyi yapmayın diyorsunuz?

Cevap: Onlara ABD dolarını ve Amerikan bankacılık sistemini kullanmamalarını söylüyorum.

20:24 - Savcı, Reza Zarrab ile Süleyman Aslan arasında bir mesajlaşmayı gösteriyor. Mesajlaşmada "Atilla'nın teklif ettiği yöntem" ifadesi geçiyor. Atilla "Böyle bir mesajlaşmayı hatırlamıyorum" dedi, yöntem önerdiği iddiasını reddetti.

20:20 - Hakan Atilla: Hiçbir zaman yaptırımların ihlal edilmesinin tartışıldığı bir toplatıya veya bir şeye katılmadım.

20:12 - Çapraz sorgu sona erdi, yeniden doğrudan sorguya geçildi.

20:00 - Atilla’ya Szubin’in “Atilla’yı kenara çekerek uyardım” iddiası soruluyor.

Soru: Bugün bu konuşmanın hiç bir zaman yapılmadığını belirttiniz mi?

Cevap: Kesinlikle durum bu.

Atilla "Böyle bir konuşma yapılmış olsaydı, o işlemleri durdururduk" dedi.

Atilla, “Szubin'in böyle bir endişesi olsaydı Szubin'in Halkbank'ın 2016'da bu tür işlemler yapmasına izin vermeyeceğini” söyledi.

19:35 - Denton'un raporların birinde Atilla'nın İran'a önelik yaptırımları deldiğine dair bir ifade bulunduğunu iddia etmesi salonu karıştırdı. Atilla'nın avukatları savcı ve yargıç ile özel bir görüşme gerçekleştirdi ardından Yargıç Berman sorunun tutanaklardan çıkarılmasının ve jüriye soruyu duymazdan gelmelerini söyledi.

19:30 - Soru: 2013 yılında Reza Zarrab ve Süleyman Aslan yakalanmıştı değil mi?

Atilla: Evet, aralık ayında

Savcu Denton, Atilla’ya, Zarrab ve Aslan ile ilgili Halkbank’ın kendi içinde soruşturma açıp açmadığını soruyor. Atilla “Evet” yanıtı veriyor.

Denton, soruşturmada ne tür bulgulara ulaşıldığını soruyor.

Atilla, soruşturma sırasında prosedürlerin kontrol edildiğini ifade ederek Bankadaki denetçi ve müfettişlerin denetimi dışında bir de bağımsız bir denetçinin denetleme yaptığını ifade ediyor. Atilla BDDK'nın da denetim gerçekleştirdiğine inandığını ama bu konuda bir şey hatırlamadığını söyledi.

19:12 - Atilla: Hiç kimse beni yapmak istemediğim bir şeyi yapmaya zorlayamaz

19:10 - Konu Atilla Barcelona'dayken aldığı bir e-postaya kayıyor. Atilla, e-postayı akıllı telefonu aracılığıyla aldığını söylüyor.

19:00 - Atilla: "Tam olarak belirtildiği gibi kelimelere dökülmemişti. Bu konudan benzer bir şekilde bahsettiğimizi düşünüyorum. ... Ne söylendiğini hatırladığım kadarıyla size açıklamaktan mutluluk duyarım. Atin ticaretine bulaşmış şirketler altın ticareti yapan şirketlerdi. Atilla bu şirketlerin devlet şirketi olup olmadığını belirlemek için denetim yapıldığını söylüyor.

18:54 - Denton Atilla'ya Szubin'in kendisine İran hükümetiyle yapılan altın satışları hakkında ne söylediğini hatırlayıp hatırlamadığını soruyor çünkü bu satışların Atilla için önemli olmadığını iddia ediyor. Atilla "Benim için önemli olmadığını söylemedim" diyor.

18:50 - Denton, Atilla'ya arrab'ın şirketlerinden birine ilişkin sorular yöneltiyor. Atilla Zarrab'ın şirketleri hariç rakamları bir milyar Euro'nun üzerine çıkan başka bir şirket olmadığını teyit ediyor.

18:45 - Yargıç Berman , Atilla’ya hatırladığı kadarıyla Szubin’in kendisine Türkiye ile İran arasındaki altın satışlar hakkında ne söylediğini soruyor.

Atilla: Hayır sayın yargıç, böyle bir konuşmayı kesinlikle hatırlamıyorum. Eğer hatırlasaydım bunu açıklardım.

Denton, Atilla’nın hafızasını canlandırmaya çalışacağını söylüyor.

Denton bir haberden bahsederek, İran’ın yaşadığı sıkıntıların Türkiyede bir rahatlamaya/büyümeye yol açtığını söylüyor. Atilla eğer bu durum Türkiye'nin borçlarında azalmaya neden olmuşsa bunun doğru olabileceğini söylüyor.

Atilla “Dış ticaret rakamlarını takip ediyorduk” diyor.

18:38 - Denton Atilla'ya kendisine ve Levent Balkan'a gönderilen altın ticareti konulu bir e-postayı gösteriyor. Süleyman Aslan’da CC’ye eklenmiş.

18:37 - Savcı Denton, Atilla’ya OFAC ve Hazine çalışanlarının kendisini İran’a yönelik yaptırımlar konusunda uyarmadığı yönündeki ifadesine ilişkin sorular yöneltiyor.

Denton: Sayın Atilla, açık açık konuşalım. David Cohen, Szubin ve Mali Suçlar'dan Joshua Kirschenbaum ifade verirken burada oturdunuz?

Atilla: Evet.

18:30 - Denton Atilla'ya NIOC'un listede olup olmadığını öğrenmek için OFAC'ın yasaklı listesine bakıp bakmadığını soruyor.

Soru: Bunun kendilerine ödeme talimatı verilen bankalar için önemli olduğunu biliyorsunuz yani?

Atilla: Tabii ki önemli ve gönderici ile alıcının kimler olduğu kontrol edilmeli

18:20 - Savcı: İran hükümetine altın satmanın yasadışı olduğunu biliyordunuz, değil mi?

Atilla: Evet, biliyorduk.

Savcı: İran Milli Petrol Şirketi'nin İran hükümetinin bir parçası olduğunu biliyorsunuz, değil mi?

Atilla: Bundan emin değilim, ancak sanırım öyle olabilir....

18:10 - Denton: Sayın Atilla, şimdi altın ticareti hakkında konuşmak istiyorum.

18:10 - Soru: Türkiye'den Dubai'ye gönderilen mallar için İran'ın petrol parasını kullanmazdınız, değil mi?

Atilla: Evet öyle sanıyorum, tüm ayrıntılarını bilmiyorum.

18:07- Savcı Denton, Atilla'nın sorgusunda eski OFAC Direktörü Szubin'in ile Atilla arasında gerçekleşen toplantı ile başlıyor.

18.05 - Mehmet Hakan Atilla'nın çapraz sorgusu devam ediyor.

18:00 - Yargıç Berman, avukatlarla jüriye verilecek talimatları tartıştıklarını ve duruşmaya ara verildiğinde bu talimatların kayda geçirileceğini söyledi.

17:58 - Oturum başladı.

İfadesinde şimdiye kadar neler söyledi?

Atilla, bankaları dolandırdığı ve yasaları ihlal ettiği iddialarını reddederken savcıların iddiasının aksine 'sistemin mimarı' olma2dığını söyledi.

Atilla, soru üzerine ​Süleyman Aslan ile İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesi konusunda hiç konuşmadığını ifade etti. Atilla'ya, eski polis Hüseyin Korkmaz'ın ifadesinde ‘Zarrab'ın Halkbank'a girip çıkarken görüntülendiğini' söylemesi soruldu. Atilla, bu tarihte Barcelona uçağında olduğunu söyledi.

Atilla için Türk Hava Yolları’ndan bir uzman tanıklık yaptı.Hakan Atilla’nın avukatları, müvekkillerinin aleyhine savcılığın sunduğu en önemli delil olan 297 no’lu tape ve ses kaydına ilişkin Reza Zarrab’ın mahkemede verdiği ifadeyi Türk Hava Yolları’ndan gelen bilirkişinin ifadesi ile çürütüldüğünü savundu.

'Hakan beye emir verdi' iddiası

Zarrab, itirafçı olarak oturduğu tanık kürsüsünde, yardımcısı Abdullah Happani ile 10 Nisan 2013 tarihli “Atilla taş koydu” diye bilinen 279 no’lu tape ve ses kaydına açıklık getirirken şu ifadeleri kullanmıştı;

“Bankadan (Halkbank) çıktıktan sonra görüşmenin özetini anlatıyorum. Süleyman Aslan’ın benim yanımdan Atilla’yı aradığını söylüyorum. “Yapacaksınız bu işi” dedi diyorum. Hakan Atilla’nın taş koyduğunu engellediğini söylüyorum.

Yani o gün içersinde Atilla bey işlemin olmaması için taş koyuyordu. Bu yüzden Süleyman Aslan’la konuştum ve Atilla’nın bu işten hiç haberi olmadığını söyledim. Kendisi benim yanımdan Atilla’ya telefon açtı, Hakan Bey’e işlemin yapılması konusunda bilgi verdi. Hakan Bey de istenileni yerine getirdi.”

"Atilla konuşamazdı, Barcelona uçağındaydı"

Zarrab, ifade verdiği ikinci gün tapelerin kendi konuşmalarının içeriğini doğru olarak yansıttığını kabul etmiş ve Avukat Fleming’in Halkbank ile yaptığı işlemler kapsamında “Hakan Atilla taş koydu dediniz, doğru mu” sorusunu “Doğru” diye karşılık vermişti. Zarrab, “Süleyman Aslan, sizin yanınızda Hakan Atilla’yı arayıp, bu işi yapacaksın dedi, doğru mu” şeklindeki soruya da “Evet doğru” karşılığı vermesine rağmen, Atilla’nın 10 Nisan günü o saatte Süleyman Aslan ile telefonda konuşabilmesinin imkansız olduğu çünkü aynı saatte akşam 17.00’de THY’nin Barcelona uçağında olduğu mahkemeye gelen bilirkişi tarafından belirtilecek. Avukatlar Zarrab’ın teyit ettiği o tarih ve saatte Hakan Atilla ile Süleyman Aslan’ın asla konuşmadığını savunuyorlar.

Atilla tanıklığının ikinci gününde sahte ticaret ile ilgili düzenlenen belgelerde varış yeri olarak ne yazacağı konusunda Reza Zarrab’a talimat vermediğini söyledi. Atilla, Zarrab ile konuşmalarında şifreli kelimeler kullanmadığını da söyledi. Atilla avukatının “Zarrabı’ı sever miydiniz?” sorusunu “Severdim diyemem ama ona bu yüzden farklı davranamazdım çünkü bankanın müşterisiydi” diye yanıtladı. Atilla kendi aukatları tarafından gerçekleştirilen doğrudan sorgulamasını "Suçlu değilim" diyerek bitirdi. Duruşmada WikiLeaks tarafından Halkbank ile ilgili olarak paylaşılan bazı belgeler de delil olarak dava dosyasına eklendi.

Duruşmada Atilla OFAC yetkili Szubin'in duruşmadaki iddiasınun aksine Szubin ile başbaşa bir görüşme gerçekleştirmediğini savundu. Zarrab serbest bırakıldıktan sonra Halkbankası'nın yeni Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile bir toplantı gerçekleştirdikleri iddiasını da yalanlaya Atilla, sadece Taşkesenlioğlu'nun odasında karşılaştıklarını söyledi.