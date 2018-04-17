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Hakan Atilla hakkındaki karar duruşması ikinci kez ertelendi

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, İran'a yönelik ABD ambargosunun delindiği iddiasıyla yargılandığı davada kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştu

17 Nisan 2018 00:13

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya verilecek cezanın açıklanacağı duruşma ikinci kez ertelendi. Daha önce 11 Nisan’dan 7 Mayıs tarihine alınan duruşma, bu erteleme ile birlikte, 16 Mayıs'ta görülecek.

Kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden jüri tarafından suçlu bulunan Hakan Atilla hakkındaki karar duruşmasının 11 Nisan'a yapılması öngörülüyordu. Atilla'nın avukatları ise daha önce mahkemeye sundukları 75 sayfalık dilekçede, ömür boyu ya da 95 yıl hapis cezası talebinin aksine kendi hesaplamalarına göre Atilla için dört, beş yıl hapis cezası istenmesi gerektiğini belirterek, müvekkillerine bunun çok altında ''adil ve merhametli'' bir ceza verilmesini talep etmişti. Savcılık, ise en az 15 yıl hapis, 50 bin ila 500 bin dolar arasında da para cezası verilmesini istemişti.

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