Hakan Atilla davasının jürisi yemin etti, karar süreci başladı

Eski Halkbank Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklu olarak yargılandığı davada son aşamaya gelindi.

New York’ta görülen “ABD Hükümeti Mehmet Hakan Atilla’ya karşı” davasında üç buçuk hafta süren duruşmalar bitti. Hakim Richard Berman’ın “neye bakarak vereceklerine” ilişkin jüriye verdiği, yaklaşık bir buçuk saat süren “talimatlar” sonrasında, jüri karar için odaya çekildi. Ancak davada karar çıkmadı. Görüşmelere bugün TSİ 17.15'te devam edilecek. Jüri üyeleri, tutuklanma görüntülerini, Zarrab'ın mahkemede çizdiği diyagramları ve fotoğraf yapıştırılabilecek panolar istedi. Cuma günü bir sonuca varılamazsa, karar Noel tatili nedeniyle 3 Ocak'a kalacak.

Zeynep Gürcanlı’nın Sözcü’de yer alan haberine göre, jüri, karar verene kadar mahkeme tarafından “görevli” sayılacak. Ancak gün içinde karara varılamaması halinde jüri evine dönüp, ertesi sabah tekrar toplanmak üzere mahkemeye dönecek.

Hakim tarafından bizzat jüriye okunan ve 60 sayfadan fazla olan “talimatlar”da, Atilla'nın tam olarak ne ile suçlandığı, söz konusu suçlarda “suçlu olup olmadığı” konusunda karar verecek olan jüri üyelerinin “nelere dikkat etmeleri gerektiğine” ilişkin bilgiler yer alıyor. Hakim, jürinin her bir suç için ayrı ayrı karar vereceğini, tüm kararların da “oy birliği ile alınması gerektiğini” vurguladı.

Savcılık ve savunma avukatları tarafından duruşmaların başından bu yana üzerinde çalışılmakta olan ve uzlaşmayla çıkan “Talimatlar”da ayrıca, duruşmalarda ifade veren tanıkların vasıflarına da atıfta bulunuluyor. Talimatlarda, savcılığın “Atilla davasındaki” yıldız tanığı olan Reza Zarrab için “Savcılıkla işbirliği yapmış olması, ifadesinde yalan söyleyeceği anlamına gelmez” denilirken, 17 Aralık operasyon belgelerini Türkiye'den çalarak, ABD'de FBI'ya teslim eden FETÖ firarisi eski komiser yardımcısı Hüseyin Kormaz'ın, savcılığın “güvenilir kaynağı” olarak şahitlik yaptığı da yer aldı.

“Zarrab suç işlemiş de olsa…”

Talimatlarda, Zarrab için “geçmişte, aralarında bu davanın iddianamesinde de yer alan bazı suçlar işlemiş olan tanık” ifadesi kullanıldı, ancak “geçmişte suç işlemiş ve ceza almış kişilerin bile mahkemelerde bilgi sahibi oldukları konularda şahitlik edebileceklerine” vurgu yapıldı. Jüri üyelerine, “Bu kişilerin ifadelerinin ne kadarına inanıp, ne kadarına inanmayacaklarına kendilerinin özgür iradeleriyle karar verecekleri” bilgisi de talimatlarda yer aldı.

Korkmaz “güvenilir kaynak” oldu

Hüseyin Korkmaz'ın ise, Savcılık ile yaptığı anlaşma çerçevesinde ifade verdiğinin belirtildiği “talimatlarda”, “Savcılık, Korkmaz'ı güvenilir kaynak olarak kullandı. Savcılıktan para da alsalar, bu tip güvenilir kaynakların mahkemelerde şahit olarak kullanılmasında uygunsuzluk herhangi bir durum yoktur” denildi. Talimatlarda yine jüri üyelerine, Savcılığın bu “güvenilir kaynağının” söylediklerine güvenip güvenmeyeceklerine “Kendi özgür iradeleri ile karar verecekleri”, bu çerçevede tüm ifadelere “dikkatle inceleyerek itibar etmeleri” söylendi.

Savunma davanın yeniden görülmesini talep etti

ABD’de görülmekte olan Reza Zarrab davasında, Hakan Atilla’nın avukatları davanın jüriye kaldığı günün sabahında son dakika girişiminde bulundu.

Savunma haksız yargılanma gerekçesiyle davanın düşürülmesi talebinde bulundu. Buna gerekçe olarak da Türkiye’deki iddianamenin davaya yansımasını gösterdi. Savunma makamı, “Türkiye’deki bir iddianamenin ABD mahkemesinde işi olamaz” diyerek davanın düşürülmesini istedi. Öte yandan davada görevli iki jüri üyesi ise azledildi. Biri seyahat planı olduğu gerekçesiyle, diğeri ise soğuk algınlığından dolayı yüksek ateşi olduğu için dava jürisinden azledildi.

Atilla'nın avukatlarının, Atilla aleyhinde sunulan uzman raporuna karşı itiraz dilekçesi verildi. Savunma, "Türkiye'de hazırlanan bu raporun bir Amerikan mahkemesinde yeri yok" dedi.



Yargıç Berman, jüri üyelerine Atilla'nın yaptırımları ihlal etmekle suçlandığı raporu yok saymalarını söylemişti. Atilla'nın avukatlarına göre bu iyi ama yeterli değil.



"Davanın düşürülmesi" yönündeki taleplerin kabul edilmesi genelde zordur. Savunma avukatları bu tür dilekçeleri sadece kabul edilmesi için değil, aynı zamanda mahkumiyet durumunda bir sicil oluşturmak için veriyor.



Bugünkü oturum normalden biraz daha geç başlayacak. Yargıç Berman jüri üyelerine talimatları okuyacak.



Eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın anne-babası hakkında yakalama kararı çıkarıldığı yönünde iddialar dolaşıyor. Korkmaz kaçarken, Türkiye'de siyasiler hakkında suçlayıcı delilleri yanında getirdiğini söylemişti.

Korkmaz, duruşmalarda sadece annesinden bahsetmişti.



Korkmaz'ın 14 Aralık tarihli ifadesinin yazılı dökümünden:"O dönem annem İstanbul'a eşimin yanına gitmişti. Anneme, iki taşınabilir bellek ile hard diski saklamasını söylemiştim."

TIKLAYIN - Hakan Atilla'nın ifadesinde hangi noktalar öne çıktı? Reza Zarrab ile nerede çelişti?

Jüri nasıl karar verecek?

Yasal olarak, jürinin başka hiçbir etki altında kalmadan 27 Kasım'da başlayan yargılama süreci boyunca hem iddia makamının hem de savunmanın çıkardığı tanık ile ortaya koyduğu kanıtları inceleyerek bir karara varması bekleniyor.

Jürinin karara varması için öngörülen azami bir süre bulunmuyor ve jüri üyelerinin değerlendirme aşamasında karara varana kadar evlerine gitmelerine izin verilmiyor.

Ancak Noel tatilinin yaklaşması nedeniyle jürinin de değerlendirmesini kısa süre içerisinde tamamlayıp kararını açıklaması bekleniyor.

Jürinin değerlendirmesi sırasında yeni oturumlar yapılmasını talep etme ve iddia makamı ile savunma ekiplerinden bazı noktalara açıklık getirme ya da bazı tezlerini yeniden aktarmalarını isteme hakkı bulunuyor.

Jürinin "giderilemeyecek düzeyde görüş ayrılıklarına" sahip olduğu gerekçesiyle karara varamaması halinde, genellikle hakim jüri üyelerinden bir kez daha denemelerini istiyor.

Ceza nasıl belirlenecek?

ABD hukuk sisteminde jürinin görevi bir sanığın suçlu olduğuna ya da olmadığına hükmettiği noktada sona eriyor.

Bu davada da jürinin yetkisi yalnızca Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar vermeyi kapsıyor. Bu karar verildikten sonra ise hakimin görevi başlıyor. Jürinin suç işlendiğine karar vermesi durumunda çarptırılacak cezayı hakim belirliyor.

Jürinin, Atilla'nın suçlu olmadığına karar vermesi halinde, Atilla'nın kısa süre içerisinde tahliye edilmesi bekleniyor.

Jürinin Atilla'nın suçlu olduğuna karar vermesi halinde ise birkaç hafta içerisinde Yargıç Berman'ın ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip sanığa verdiği cezayı açıklaması öngörülüyor. Bu duruşmanın Ocak ayı sonlarına doğru olabileceği belirtiliyor.

Bu davada ise jürinin vereceği karardan bağımsız olarak Yargıç Berman'ın her hâlükârda bir ceza duruşması yapması gerekiyor.

Bu duruşmada; Atilla suçlu bulunursa hem Atilla hem de davanın diğer sanığı Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab için; suçlu bulunmazsa o zaman sadece Zarrab için ceza kararı verilecek.

Suçunu kabul eden ve savcılıkla anlaşma yoluna giderek, tanıklık yapan Zarrab için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak.

Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor.

Yargıç Berman'ın Zarrab ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.

New York'ta görülen dava, 27 Kasım günü jüri üyelerinin seçimiyle başladı. İlk tanık olarak Zarrab, 28 Kasım günü tanık kürsüsüne çıktı. Üç haftalık bir sürenin sonunda tarafların kapanış konuşmalarını yapmalarıyla yargılama süreci de sona erdi.