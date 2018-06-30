Hakan Atilla davasının hâkimi konuştu: Türkiye'ye gitmem mümkün değil

Kamuoyunda ‘Reza Zarrab davası’ olarak bilinen ancak resmi adı ‘ABD, Mehmet Hakan Atilla'ya karşı’ olan davanın hâkimi Richard Berman, mahkeme dışında ilk kez sessizliğini bozdu.

Türkiye’deki çok sayıda kişinin de dava sürecinden haberdar olmasını sağlayan Amerikan Court News haber sitesi muhabiri Adam Klasfeld’in dava süreciyle ilgili çeşitli sorularını yanıtlayan Berman, kendisini en çok şaşırtan şeyin eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin süreçteki konumu ve tutumu olduğunu söyledi. Daha önce Türkiye’ye gelen Berman, Klasfeld’in “Türkiye’ye tekrar gidecek misiniz” sorusuna, “Yeniden gitmem mümkün değil” cevabını verdi.

'ABD, Mehmet Hakan Atilla'ya karşı' davasında yargı süreci tamamlanmasının ardından eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Atilla'ya, ABD ve özellikle de "ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma", "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma", "kara para aklama" ve "kara para aklamak için kumpas kurma" suçlamaları yöneltilmiş; jüri eski Halkbank yöneticisini bir tek "kara para aklama" iddiasından suçlu bulmamıştı.

"Giuliani’nin bu iş için aktif olarak çalışması beni hâlâ şaşırtıyor"

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre 75 yaşındaki Hakim Berman’ı dava sırasında en çok şaşırtan şey, Zarrab’ın arabulucu hukuk danışmanı olarak savunma ekibinde yer verdiği ve daha önce birlikte çalıştığı eski New York Belediye Başkanı Giuliani’nin yıllar sonra değişen tavrı olmuş. Berman, Giuliani’nin Zarrab davasında üstlendiği rol karşısında çok büyük bir şaşkınlık yaşamış.

Röportajda, geçmişte Giuliani’yle birlikte profesyonel olarak yollarının kesiştiğini ifade eden Berman, “Giuliani’nin Başkan Trump’la Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında, açılmış bir federal ceza davasını sonlandırmak için eşi görülmemiş bir çaba harcayarak arada gidip gelmiş olması, bu iş için aktif olarak çalışması beni hala şaşırtıyor. Hala düşündükçe şaşkınlık yaşıyorum” diyor.

"Birileri, davanın odağındaki İran’a fayda sağlayacak girişimlerde bulunuyordu"

Hakim Berman, Giuliani’nin üstlendiği görevde başarılı olması durumunda ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte İran’a çok önemli bir yardımı olabileceğini belirterek, “İddiaların kalbinde ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme suçu vardı ismini belirttiğim birileri de davanın odağındaki İran’a fayda sağlayacak girişimlerde bulunuyordu. Bunlar aklıma gelince hala başımı döndürüyor” yorumunda bulunuyor. Berman, 11 Eylül terör saldırısı sonrasında New York Belediye Başkanı olarak görev yapan ve teröre karşı verdiği mücadeleyle takdir kazanan Giuliani’nin, eski Giuliani olmadığını savunarak şunu söylüyor:

“Bunun ne kadar tuhaf bir durum olduğunu ifade etmek istedim.”