Hakan Atilla davasında tanıklık yapan 'FETÖ' firarisi eski polis hakkında tutuklama kararı

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesi ile ilgili eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmeh Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanılık yapan firari eski polis Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama karar verildi. Korkmaz'ın ABD'den iadesi istenecek.

İstanbul 13. ve İstanbul 14. Ağır Ceza mahkemelerinde görülen '17-25 Aralık kumpası' davalarında sanık olan, Hüseyin Korkmaz hakkında bu mahkemeler yokluğunda tutuklama kararı verdi. Her iki mahkeme, Korkmaz'ın iadesi için ABD'ye gönderilmek üzere hazırladığı talepnameyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Korkmaz, Türkiye'de tutuklanmış ancak daha sonra tahliye edilmişti.

Hüseyin Korkmaz kimdir?

Hüseyin Korkmaz, New York'ta Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada delil olarak kullanılan Türkiye'deki 17-25 Aralık soruşturmalarına yönelik ses kaydı ve dinlemeleri ABD'ye ileten kişi olarak kamuoyunun dikkatini çekti.

New York'taki ifadesinde 17-25 Aralık 2013 tarihinde yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili açılan davanın soruşturmasını yürüttüğünü ve emri altında sekiz polisin çalıştığını ifade eden Korkmaz, 17-25 Aralık soruşturması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'bir numara' olarak bahsettiklerini söyledi.

Türkiye'den ayrıldığını ve artık ABD'de yaşadığını da aktaran Korkmaz, 2014 yılında 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten polislerle ilgili açılan dava kapsamında Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle önce gözaltına alınmış ve sonrasında da tutuklanmıştı.

Eski komiser yardımcısı, 17 aylık tutukluğun ardından Şubat 2016'da serbest bırakılmıştı. Korkmaz ayrıca polislikten de ihraç edilmişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın mayıs ayındaki duruşmasında Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın telefonunda Bylock isimli şifreli mesajlaşma programı bulunduğu tespit edilmiş ve haklarında üzerine atılı silahlı terör örgütüne üyelik suçunu işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.