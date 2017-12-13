Hakan Atilla davasında tanık olan 'FETÖ' sanığı eski polis: Halkbankası ile İranlıların görüşmesine Türk hükümetinden yetkililer de katıldı

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tek sanık olarak yargılandığı davanın 12. oturumu tamamlandı.

Duruşmada "17 Aralık'ta kumpas" soruşturması kapsamında tutuklanan firari polis Hüseyin Korkmaz'ın ifadesine devam edildi. 17 Aralık sürecine ilişkin bilgiler paylaşan Korkmaz, , "Gülen organizasyonunun bir üyesi olmadığını, bir polis memuru olduğunu" savundu.

Korkmaz, Halkbank yetkililerinin İran hükümetinden temsilcilerle yaptığı toplantıda, Reza Zarrab ve Türk hükümetinden yetkililerin de yer aldığını söyledi.

Mahkemede tanık olarak hâkim karşısına çıkan Korkmaz, daha önceki ifadelerinde 17 Aralık soruşturmasının "1 Numara'sının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu" söylemişti. Korkmaz ayrıca, "Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'e, 200 bin dolar tutarında ödeme yapıldığını" öne sürmüştü. Tutuklanıp serbest bırakılmasının ardından ABD'ye yerleştiğini ifade eden Korkmaz, “ABD’ye geldikten sonra savcılıktan üç defada 300’er dolar, FBI’dan ise 50 bin dolar para aldığını açıkladı. Mahkemede ABD’de eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı apartman dairesinin kirasını da savcılığın ödediğini belirten Korkmaz, “17 Aralık operasyonunun koordinatörü olduğunu” savundu.

Hakan Atilla'nın avukatı davanın düşürülmesi talebiyle mahkemeye başvurdu

Atilla'nın avukatı Cathy Fleming, 17 Aralık operasyonunun koordinatörü olduğunu beyan eden eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın (30) kamu tanığı olarak verdiği ifadeler nedeniyle "yargılamanın hükümsüz kılınması için" mahkemeye başvuruda bulundu.

Korkmaz'ın tanıklığının Türkiye'den çalınan kısmi polis dosyasına dayandığını ve beyanlarının ön yargılı, yanlış ve aşırı olduğunu savundu. Yargılamanın hükümsüz kılınması yolundaki talebin önemine dikkat çeken Berman, başsavcılıktan yazılı olarak cevap istedi. Berman savcılıktan, Korkmaz'ın tanıklığını dayandırdığı bilgilerin nereden ve hangi yolla geldiğini daha ayrıntılı olarak anlatmaları gerektiğini vurguladı.

İşte duruşmadan öne çıkanlar:

00:45 - Duruşma sona erdi

00:34 - Korkmaz ifadesinde verildiği iddia edilen rüşvetlerden bahsediyor

Korkmaz ifadesinde Süleyman Aslan, Egemen Bağış ve Muammer Güler'e verildiği iddia edilen rüşvetlerden bahsediyor.

"Recep Tayyip Erdoğan" adını tam olarak kullanarak 'yolsuzluk soruşturması' iddialarını gündeme getiriyor.

Korkmaz: Gülen organizasyonunun bir üyesi değilim

00:20 - "Atilla'nın avukatlarının Gülen cemaatinin bir üyesi olduğu"na yönelik suçlamalarına Korkmaz, "Gülen organizasyonunun bir üyesi olmadığını, bir polis memuru olduğunu" söyleyerek yanıt verdi.

Korkmaz: Atilla ile Zarrab'ın yüz yüze buluştuğuna dair bir şey hatırlamıyorum

00:05 - Atilla'nın avukatları çapraz sorguda mahkemeye sunulan fotoğraf ve video kayıtlarının Atilla ile ilişkili olmadığını ispatlamaya çalışıyor.

Eski polis Korkmaz ise eski kayıtlarda Atilla ile Zarrab'ın yüz yüze tanıştığına dair bilgi olup olmadığını hatırlamadığını söylüyor.

Korkmaz aynı zamanda Atilla'nın hiç rüşvet almadığını da aktarıyor.

23:42 - Atilla'nın avukatları, Korkmaz'ın darbe teşebbüsüyle suçlanmasından bir ay sonra Türkiye'de bir darbe girişimi olduğunu dile getiriyor.

Korkmaz ise 'bu olayın bir felaket olduğunu' ve Temmuz 2016'dan sonra Türkiye'yi terk ettiğini anlatıyor.

Atilla'nın avukatlarının darbeye 'Gülencilerin kalkıştığını' söylemesi üzerine Korkmaz, "Bunu bilebilmem için soruşturmaların bir parçası olmam gerekirdi" cevabını veriyor.

Atilla'nın avukatları eski polis Korkmaz'ı çapraz sorguya aldı

23:30 - Tekrar tanık kürsüsüne dönen eski polis Hüseyin Korkmaz'ı Hakan Atilla'nın avukatları çapraz sorguya alıyor.

Atilla'yı şimdiye kadar görmediğini ve kendisiyle tanışmadığını belirten Korkmaz, Atilla'nın avukatlarının 'polislikten istifa ettiği' iddiasını reddederek Hakkari'ye sürüldüğünü öne sürüyor.

Korkmaz, 2013 yılında kendisine dinlemesi için izin verilen telefon konuşmalarını hatırladığını söylüyor.

Atilla'nın avukatları ise 2013 yılından beri çok fazla şeyin gerçekleştiğini aktarıyor.

Korkmaz hakkında yürütülen soruşturmalar hakkında detaylar vererek gözaltına alınmasının sebebini darbe teşebbüsü olarak gösteriyor.

23:00 - Yeni tanık OFAC direktörü ve Citibank yetkilisi Robert Peri.

22:42 - Hakan Atilla'nın avukatlarından eski polis Hüseyin Korkmaz'ın ifadesine itiraz

Hakan Atilla'nın avukatları, eski polis Hüseyin Korkmaz'ın ifadesinin hükümsüz sayılması için tanıklığına itirazda bulundu.

İtirazın gerekçesi olarak ise Korkmaz'ın 2012-2013 yılları arasında Türk yetkililer tarafından yürütülen ve Hakan Atilla'nın dahil olmadığı bir soruşturmayala ilişkili 'önyargılı ve kafa karışıklığı yaratan' bulguları ortaya atması gösterildi.

Diğer yandan duruşmada şimdilik Korkmaz'ın ifadesine sonradan devam etmek üzere son verildi.

22:30 - Korkmaz’ın ifadesi tarafların üzerinden anlaştığı şartların okunmasıyla kesildi. Şartlar basit olarak savcıların banka temsilcilerini tanık olarak kürsüye çağırması halinde kayıtların doğruluğunu teyit edecekler. Kayıtları doğrulayabilecek bankalardan bazıları Deutsche, UBS, Standard Chartered, Wells Fargo.

22:05 - Duruşma yeniden başladı.

21:00 - Duruşmaya ara verildi.

20:25 - Korkmaz, elektronik tablodan okuduğu muazzam finansal işlemler hakkında tanıklık yapıyor.

20:20 - Süleyman Aslan'dan Hakan Atilla'ya giden 13 Ocak 2013 tarihli bir e-mailden söz ediliyor.

20:00 - Korkmaz'ın ifadesi İran Merkez Bankası Bank Markazi'ye dönüyor.

Hüseyin Korkmaz: Halkbank ile böylesi bir ticareti yapan tek kişi Zarrab değildi

19:55 - Eski polis Hüseyin Korkmaz, New York'ta Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada ifade vermeye devam ediyor.

Duruşmayı takip eden gazeteci Adam Klasfeld'in aktardığına göre Korkmaz, Halkbank ile bu tarz ticaret yapan tek kişinin iş adamı Reza Zarrab olmadığını söyledi.

Aynı zamanda davada Zarrab ve yardımcısı Happani arasındaki bir konuşma da kanıt olarak kamu açıldı.

19:50 - Duruşma devam ediyor.

19:38 - Adam Klasfeld, Zarrab ile ortağı Happani arasında geçen bir ses kaydının kamuoyu ile paylaşıldığını bildirdi. Kayda ulaşmak için:

https://www.youtube.com/watch?v=Z4FLCvMlR1Y&feature=youtu.be

19:33 - Savcı Korkmaz'ın doğrudan sorgusu için 1 saatten az zamanı olduğunu söylüyor.

19:30- 5 dakika ara verildi

19:20 - Korkmaz bazı mali ve nakliye işlemlerinin belgelerini doğruluyor.

19:18 - Korkmaz'ın ifadesi İran'a yönelik ambargo ve altın ticaretine yönelik kurallara dönüyor

19:00 - Zarrab ile Atilla arasında bir yük gemisinin belgesine büyük bir rakam yazılması şeklinde yapılan bir hatadan bahsedilen ve savcının "sahte mal" olduğunu iddia ettiği bir konuşma kaydı dinleniyor.

18:50 - Korkmaz 3 Ekim 2012'de bir heyetin Türkiye'ye geldiği ve daha sonra bir toplantı düzenlendiğini söyledi. Korkmaz 9 Kasım 2012 tarihinde de bir toplantı olduğunu söyledi.

18:25- Savı, Korkmaz'a Halkbank yetkilileri ile İran hükümeti arasında gerçekleşen görüşmelere ilişkin sorular soruyor:

Savcı: Zarrab bu görüşmelerde var mıydı?

Korkmaz: Evet

Savcı: Görüşmelerde Türk hükümetinden yetkililer de var mıydı?

Korkmaz: Evet

18:22 - Korkmaz'ın ifadesinde eski Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Erdoğan'ın adı da geçti. Duruşmayı başından beri takip eden ABD'li gazeteci Adam Klasfeld, Korkmaz'ın ifadesinin bağlamını kayıtları inceledikten sonra aktaracağını kaydetti.

18:20 - Mahkemede, Zarrab ve Aslan arasında geçen ve Korkmaz'ın 17 Aralık soruşturması sırasında el elildiğini belittiği bir ses kaydı dinletiliyor.

18:17 - Mahkemede dinletilen bir ses kaydında Zarrab, Tüpraş ile ilgili konuşuyor. Korkmaz, konuşmanın zeminini tarif ediyor. Korkmaz'ın iddiasına göre, Zarrab ve Aslan Tüpraş'tan NIOC'a yapılacak 200 milyonluk bir transferden söz ediliyor. Korkmaz ticaret için hangi para biriminin kullanıldığını bilmediğini söyledi.

18:15 - Korkmaz'ın baı arama kayıtlarını doğrulaması istendi.

18:10 - Korkmaz, 9 Temmuz 2013'te Zarrab ve Atilla arasında İran'a sahte goda ticareti ile ilişkili olan Volgam adlı şirket ile ilgili bir görüşme gerçekleştiğini söyledi.

18:05 - Korkmaz, kendisine gösterilen telefon kayıtları ve ilişkili belgeleri inceliyor.

18:00 - Korkmaz yeniden tanık kürsüsünde.