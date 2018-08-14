Hakan Atilla başka bir cezaevine nakledildi

ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Pensilvanya eyaletindeki bir cezaevine nakledildiği ortaya çıktı. Mayıs ayında 32 ay hapis cezasına çarptırılan Atilla'nın, nakledildiği cezaevininin orta güvenlikli olduğu belirtildi.

ABD ’de tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Pensilvanya’daki bir cezaevine nakledildi. Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre, Amerikan Federal Mahkum Sistemi’ndeki bilgilere göre Atilla, Pensilvanya’daki Schyulkill Cezaevinde. Serbest bırakılacağı tarih ise sistemde 25 Temmuz 2019 olarak görünüyor. Cezaevinin internet sitesindeki bilgilere göre, burası sadece erkek hükümlülerin tutulduğu orta güvenlikli bir cezaevi. Basındaki bazı haberlere göreyse diğerlerine kıyasla koşulları daha iyi bir hapishane.

Hakan Atilla, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları deldiği gerekçesiyle New York Bölge Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuş, geçtiğimiz Mayıs’ta da hapis cezası 32 ay olarak açıklanmıştı. Cezaevinde tutulduğu süre çıkarıldığında cezası 18 ay olarak belirlenmişti. İyi hal nedeniyle de cezada indirim bekleniyordu.

Atilla, Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde tutuluyordu.