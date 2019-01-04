Hakan Atilla, ABD'deki temyiz mahkemesinde hakkındaki davanın reddini talep etti

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, temyiz mahkemesine başvurarak hakkındaki davanın reddini talep etti.

Savcılığın Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekmesi ve 32 ay hapis cezasının onanması talebinin ardından Atilla, savcılığın bu talebine cevap olarak avukatları aracılığıyla temyiz mahkemesine dilekçe gönderdi.

Hakan Atilla, dilekçesinde, savcılığının kendisine karşı açtığı davanın tamamen reddedilmesini istedi. Kabul edilmemesi durumunda ise ''adil yargılanmadığı ve haklarının zarar gördüğü'' gerekçesiyle mahkemenin kararının bozulması ve yeniden yargılama talebinde bulundu.

Jüri, tarafından "ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma,Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklamak için kumpas kurma" iddialarından suçlu bulunan Atilla, 32 ay hapse mahkûm olmuştu.

Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı. 21 aydır ABD'de tutuklu bulunan Atilla başvurusu reddedilse bile, 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

TIKLAYIN - Hakan Atilla ifadesinde neler söyledi?