Hakan Aksay sordu, Murat Yetkin yanıtladı: Silahlı mücadeleyi reddeden bir Kürt hareketi çıkarsa muhatap alınabilir

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında Suriye'deki gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

Amerikalıların Astana sürecini sönümlendirmekten bahsettiklerine dikkat çeken Yetkin, gidişatın giderek Cenevre sürecinin hızlanabileceğini gösterdiğini, ancak her zaman evdeki hesapların çarşıya uymadığını söyledi.

ABD’nin Suriye’den çıkmasının ardından YPG’nin Esad’la anlaşmaya çalışabileceğini, ancak bunun için pazarlık gücünün zayıfladığını vurgulayan Yetkin şöyle devam etti:

“Bununla birlikte Suriye yönetiminin uzun yıllar PKK’nın baş koruyucusu olduğunu unutmayalım. Bir başka senaryo da PKK’nın isim değiştirmesi, 'PKK Light'ın ortaya çıkma ihtimalidir. PYD ya da onun içinden bir grup, silahlı mücadeleyi reddettiğini açıklayıp ABD ve AB’nin desteğini alabilir. Bu, Kandil’dekileri iyice izole eder. Böyle bir durumda Batı ve Türkiye tarafından muhatap alınabilecek bir Kürt hareketi, savaştan bıkan Kürtlerden de taraftar bulabilir. Böyle bir ihtimal de var.”