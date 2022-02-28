Hakan Aksay: Savaşı 'kaçınılmaz' hale getiren tek kişi Putin'dir

Uzun yıllar SSCB ve Rusya Federasyonu'nda gazetecilik yapan Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aksay, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının kaçınılmaz olmadığını; onu kaçınılmaz hale getiren tek kişinin Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu belirtti.

Aksay bugünkü köşe yazısında, "Savaş elbette kaçınılmaz değildi. Savaşı kaçınılmaz hale getiren, başlatan ve Kiev’i hedef alan bir askerî stratejiyle yürürlüğe koyan tek bir kişi var: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin" yazdı.

Aksay'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Rusya tarihsel bir hamle yaptı. Ne umduğunu, nasıl planladığını net olarak bilemiyoruz. Ancak Rus askerlerinin Ukrayna’nın hiçbir kentinde çiçeklerle karşılanmaması gibi, birliklerin ilerlemesinin pek öyle hızlı gitmediği de ortada.

Neler oluyor?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında yapılan yorumların bir kısmı oldukça garip ve isabetsiz. Savaş neden başladı, nasıl gidiyor, ne olabilir gibi bir dizi konuyla ilgili, bilen bilmeyen herkes bir şeyler söylüyor; bunların bir bölümü yıllanmış siyasi ve ideolojik şablonlarının üzerinde "küçük dokunuşlarla büyük analizler" yaratıyor.

Her şeyden önce şunu soralım: Bu savaşın başlaması kaçınılmaz mıydı?

Bu soruya bir solukta evet diyenler eğer Kremlin propagandisti değilse, ancak pek anlamadığı konularda "burası çok önemli" türünden saptamalar yapmaya bayılan "siyaset dehaları" olsa gerek.

Savaş elbette kaçınılmaz değildi. Savaşı kaçınılmaz hale getiren, başlatan ve Kiev’i hedef alan bir askerî stratejiyle yürürlüğe koyan tek bir kişi var: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. (Tabii ki çevresinde çok sayıda siyasi ve askerî danışman ve üst düzey görevli var. Ancak kötü bir senaryo ile "canlı yayın" gibi gösterilmeye çalışılan Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında birer çocuk gibi "tahtaya kaldırılan" önemli Rus yöneticilerin konuşmalarında bile nüanslar fark ediliyordu. Savaşı protesto için sokağa çıkan ve 4 bin kadarı gözaltına alınan Rusya yurttaşlarından bahsetmesek bile, dün ülkenin en zengin oligarklarından Oleg Deripska'nın barış çağrısı yapması, Mihail Fridman’ın ise "Ukrayna’daki olaylar Ruslar ve Ukraynalılar için bir trajedidir" demesi tepkilerin yaygınlaşacağının ilk işaretlerindendi.)"