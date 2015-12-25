Hak ve Özgürlükler genel başkanı azledildi

Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Partisi'nin dış politikasıyla ilgili anlaşmazlık parti genel başkanının azledilmesine yol açtı. Parti yönetim kurulunun perşembe günkü toplantısında Lütfi Mestan'ın genel başkanlıktan azli ve parti üyeliğinden çıkarılması kararlaştırıldı. 2013 yılında genel başkanlığa seçilen Lütfi Mestan, parti onur başkanı Ahmed Doğan'ın villasındaki yönetim kurulu toplantısına katılmadı. Bulgaristan'daki Türk azınlığın partisi yeni genel başkan seçilene kadar geçiş heyeti tarafından yönetilecek.

Türkiye yanlısı olarak tanınan Lütfi Mestan Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinde Türkiye'yi haklı bulduğunu söylemişti. Hak ve Özgürlükler Partisi'nin kurucusu Ahmed Doğan ise NATO üyesi Bulgaristan'ın Türk-Rus anlaşmazlığında taraf olmaması gerektiğini savunmaktaydı.

1990 yılında kurulan Hak ve Özgürlükler Partisi Bulgar siyasetinin kilit partisi sayılıyor. Meclis ve devlet başkanlığı seçimlerinde oy potansiyeli önemli rol oynayan partinin 240 üyeli Bulgaristan meclisinde 36 milletvekili bulunuyor. Bulgaristan nüfusunun yüzde 10'unu, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma etnik Türkler oluşturuyor.