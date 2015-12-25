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Dünya
Deutsche Welle

Hak ve Özgürlükler genel başkanı azledildi

Rus uçağının düşürülmesinde Türkiye'yi haklı bulan Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Partisi genel başkanı Mestan görevden alındı.

25 Aralık 2015 10:56

Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Partisi'nin dış politikasıyla ilgili anlaşmazlık parti genel başkanının azledilmesine yol açtı. Parti yönetim kurulunun perşembe günkü toplantısında Lütfi Mestan'ın genel başkanlıktan azli ve parti üyeliğinden çıkarılması kararlaştırıldı. 2013 yılında genel başkanlığa seçilen Lütfi Mestan, parti onur başkanı Ahmed Doğan'ın villasındaki yönetim kurulu toplantısına katılmadı. Bulgaristan'daki Türk azınlığın partisi yeni genel başkan seçilene kadar geçiş heyeti tarafından yönetilecek.

Türkiye yanlısı olarak tanınan Lütfi Mestan Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesinde Türkiye'yi haklı bulduğunu söylemişti. Hak ve Özgürlükler Partisi'nin kurucusu Ahmed Doğan ise NATO üyesi Bulgaristan'ın Türk-Rus anlaşmazlığında taraf olmaması gerektiğini savunmaktaydı.

1990 yılında kurulan Hak ve Özgürlükler Partisi Bulgar siyasetinin kilit partisi sayılıyor. Meclis ve devlet başkanlığı seçimlerinde oy potansiyeli önemli rol oynayan partinin 240 üyeli Bulgaristan meclisinde 36 milletvekili bulunuyor. Bulgaristan nüfusunun yüzde 10'unu, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma etnik Türkler oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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