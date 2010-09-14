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HAK VE HAKİKAT PARTİSİ BAŞKANI SERBEST KONYA (A.A)

14 Eylül 2010 16:15

-HAK VE HAKİKAT PARTİSİ BAŞKANI SERBEST  KONYA (A.A) - 14.09.2010 - Kars'ta yaptığı bir konuşmada, Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla yakalama kararı çıkartılan Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı Dursun Güneş, gözaltına alındığı Konya'da, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Hak ve Hakikat Partisi Genel Başkanı Dursun Güneş, Adliyeye sevk edildi. Burada ifadesine başvurulan Güneş, Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Güneş, serbest bırakıldıktan sonra adliyede gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 22 Kasım'da Kars'ta partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Açılışta yaptığı bir konuşmada 'Türkiye İslam Birliğini kuracağım' demek isterken 'Türkiye İslam Cumhuriyeti'ni kuracağım' dediğini anımsatan Güneş, ''Belki dilim bana doğrusunu söyletti. Bilemiyorum. Ama benim kastım farklıydı. Basın toplantısı yaptık. Orada arkadaşlarla memleketimizin gidişatı ve Kürt açılımı gibi bir çok meseleyi dile getirdik'' dedi. Kendilerinden istenenin suya sabuna dokunulmaması olduğunu öne süren Güneş, şunları kaydetti: ''Biz Müslüman'ların ve inananların tercümanıyız. Biz halkın tercümanıyız. Halkın isteklerini dile getiriyoruz. Bunun için siyasetçiyiz. Bunun için siyaset yapıyoruz. Yaptığım bu konuşmalardan dolayı savcılık soruşturma açmış. Bizim adresimizi mi bulamamışlar yoksa bir kasıt mı var bilemiyoruz. Konya'ya geldik. Taban çalışması yapıyorduk. İl başkanlığını kuracaktık. Otelde sabah namazından sonra gezintiye çıkmıştım. Tekrar otele döndüğümde polisle karşılaştım. Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefetten hakkımda yakalama kararı çıkartıldığını tutanağı okuduktan sonra öğrenebildim. İfademi verdim. Serbest bırakıldım.'' 

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