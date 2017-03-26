Hak ve Adalet Platformu, İstiklal Caddesi’nde “Hayır” bildirileri dağıttı

“Mazlumların sesi olmak için Hayır” ve “Hak ve adalet için Hayır” diyerek İstiklal Caddesi’nde yürüyen Hak ve Adalet Platformu üyeleri, yol boyunca “Hayır” bildirileri dağıttı.

Geçtiğimiz günlerde kuruluşunu ilan eden ve İslami kesimin bir araya gelerek kurduğu Hak ve Adalet Platformu üyeleri, Taksim İstiklal Caddesi’nde “Hayır” bildirileri dağıttı.

Tünel Meydanı’nda buluşan platform üyeleri, “Mazlumların sesi olmak için Hayır” ve “Hak ve adalet için Hayır” yazılı dövizlerle yürüyerek sık sık “Hak için Hayır”, “Adalet için Hayır”, “Vicdan için Hayır” sloganları attı. Yürüyüş sırasında yoldan geçenler de alkışları ve sloganlara eşlik ederek destek verdi.

Fransız Kültür Merkezi önünde stant açan “Hayır Beyoğlu”nun standına da uğrayan platform üyeleri, destek mesajlarını ileterek bildiri dağıtımına son verdi.

Hak ve Adalet Platformu üyeleri, Üsküdar, Bağcılar, Fatih, Esenyurt gibi ilçelerde bildiri dağıtımına devam etmek üzere Taksim’den ayrıldı.