Hak örgütleri, Yunanistan hükûmetini sığınmacı kamplarında açlığa sebep olmakla suçluyor

İnsan hakları grupları, Yunanistan hükûmetini bilinçli politikalar uygulayarak ülkedeki sığınmacı kamplarında açlığı körüklemekle, binlerce insanı gıdaya erişemeyerek bırakmakla suçladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, insan hakları savunucuları Yunanistan hükûmetinin sığınmacı akışını durdurma amacıyla sığınmacı kamplarında tolere edilemez bir ortam oluşturduğunu, insanların aylarca kendilerini besleyemediklerini söyledi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi, hükûmetin iltica sürecinde olanlara gıda yardımını kesme kararı nedeniye yaklaşık 6 bin sığınmacının temel ihtiyaçlarına erişemediğini öngörüyor.

Komiteden yapılan açıklamada, bu durumdan öncelikli olarak çocukların etkilendiği belirtildi.

Yunanistan ana karasındaki sığınmacı kamplarında şu anda 16 bin 559 kişinin kaldığı beliriyor.

Yardım kuruluşları ilk olarak ekim ayında, Yunanistan'daki bir yasa değişikliğiyle temel hizmetlerin yalnızca kayıtlı sığınmacılar için sağlanması, iltica talebi reddenleri kapsamamasıyla tepki göstermişti. Yunanistan ve Avrupa Birliği yetkililerine açık mektup gönderen 33 örgüt, yasal durumlarına bakılmaksızın bütün sığınmacılaea gıda verilemsi gerektiğini söyledi.

Atina'nın Göç Bakanı Manos Logothetis, suçlamaları tamamen reddederek "Bu ülkede gıdaya erişemeyen 10 sığınmacı varsa görevi bırakırım. Açlık krizi gerçekten olsaydı isyanlar olurdu" dedi.

İnsan hakları grupları, iltica talebinde bulunanlardan yüksek beklentiler olmasının da bu durumu etkilediğini söyledi.