Hak-İş'ten 1 Mayıs çağrısı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Salim Uslu, işçi ve memur konfederasyonları genel başkanlarına birer mektup göndererek, "1 Mayıs'ı birlikte kutlama çağrısı" yaptı.





Hak-İş Konfederasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Salim Uslu, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve KESK Genel Başkanı Sami Evren'e birer mektup gönderdi.



Uslu mektubunda, ekmek, barış ve özgürlük taleplerinin yükseldiği 1 Mayıs'ın tatil ilan edilmesi için Hükümetin başlattığı süreci olumlu bulduklarını, bunun bir an önce sonuçlanmasının önemli olduğunu vurguladı.



1 Mayıs'ın birlik ve dayanışma içinde kutlanmasında konfederasyonlara önemli görevler düştüğünü belirten Uslu, şunları kaydetti:



"Son 15 yıldır, birlikte kutlamak konusunda önemli gelenekler oluşturmuş olmamıza karşın, geçen yıl farklı alanlardaki kutlama kargaşası 1 Mayıs'ın üzerindeki tartışmaları ve ayrışmayı sürdürmüştür.



Hak-İş, emek ve dayanışma gününde çatışma görüntüsü vermenin ya da buna alet olacak bir rekabetin tarafı olmanın sendikal kültür, sendikal birlik ve dayanışma ihtiyacı açısından sakıncalı bir durum yaratacağı görüşündedir. Bu nedenle Hak-İş Yönetim Kurulu bu 1 Mayıs'ı ve her 1 Mayıs'ı tüm işçi ve memur konfederasyonlarının katıldığı ortak etkinliklerle kutlanması için karar almıştır."



Ekonomik kriz ve demokrasi sorununun çözümünün, bu 1 Mayıs'ın istemleri olarak öne çıktığını savunan Uslu, şöyle devam etti:



"Hak-İş, 2009 1 Mayıs'ında bütün bu sorunlara karşı emekçilerin birlik ve dayanışma içinde olmasını istemektedir. Zaten 1 Mayıs'ı anlamlı ve değerli kılan 1 Mayıs'ların birlik, dayanışma ve mücadele günü olmasıdır. Önemli olan da 1 Mayıs'larda verilecek mesajların içeriği ve gücüdür.



Bu nedenle Hak-İş, 1 Mayıs'ı mekansal ya da biçimsel tartışmaların ötesinde adına yakışır bir şekilde kutlamaktan yanadır. Hak-İş, 1 Mayıs'ın yasaklarla anılan, korku ve gerilim günü olmaktan çıkarılmasını ve emekçileri temsilen sendikaların Taksim'de mesaj vermelerinin önündeki engellemelerin kaldırılmasını istemektedir.



Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu'nda alınan karar gereğince 1 Mayıs'ı birlikte kutlama konusunda çağrıda bulunduğumuzu belirtmek istiyoruz."

