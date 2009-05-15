Hak-İş ve Öz-İplik İş'te istifalar

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz İplik-İş Genel Başkanı Yusuf Engin, bu görevlerinden istifa etti.



Engin, uzunca bir süredir sendikada ve konfederasyonda görev yaptığına işaret ederek, artık bir değişime gerek olduğunu düşüncesiyle istifa kararı aldığını söyledi.



Bu kararı kendi iradesiyle hiçbir etki altında kalmadan aldığını ifade eden Engin, seçim kaybederek ya da kimseye fayda sağlamayan yöntemlerle ayrılmak yerine daha vakur ve ilkeli bir şekilde ayrılmayı uygun bulduğunu, "böyle de bırakılabileceğini" göstermek istediğini belirtti.



İstifa kararını dün konfederasyona ve sendikaya ilettiğini bildiren Engin, "Çeşitli görevlerde 30 yıldır bu alandayım ve bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Bana göre bırakmam gerekiyordu, bunun gereğini yaptım. Dolayısıyla kendi açımdan sendikacılığı sona erdirdim" dedi.



Sendika çalışanlarıyla helalleşerek ayrıldığını dile getiren Engin, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarıma da söyledim, 21 yıldır genel başkanlık yapıyorum, 23 yıldır da konfederasyon yönetimindeyim, bu sürenin getirdiği bir birikim var. Herhangi bir karşılık beklemeksizin teşkilata hizmet sunmak, katkı vermek gibi bir iradeyi de kendileriyle paylaştım.



Örgütlü topluma, güçlü sendikacılığa inanan, emek sevdalısı bir kişiyim. Bundan sonra da bu konularda gereken her türlü katkıyı vermeye devam edeceğim. Kararım tamamen ilkeseldir, bunun dışında herhangi bir neden söz konusu değildir."

