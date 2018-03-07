HAK-İŞ, "Kadınlar, Erdoğan'ı bekliyor" dedi, fotoğraflarda erkekler öne çıktı

HAK-İŞ, Dünya Kadın Günü Programı için konuşma yapacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Twitter'dan bir fotoğraf paylaştı. "Kadınlar, Erdoğan'ı bekliyor" denilen paylaşımda erkeklerin öne çıkması dikkat çekti.

Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında HAK-İŞ tarafından yapılan Kadın Günü Programı'na katıldı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programda katılımcılar salonu doldurdu. Salon dışında da birçok vatandaş beklemeye başladı.

HAK-İŞ'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "HAK-İŞ'li kadınlar Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın salona teşriflerini bekliyor" ifadeleri kullanıldı. Fotoğrafta yoğunluklu olarak erkeklerin olması dikkati çekti.