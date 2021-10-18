Hak-İş Başkanı Arslan: En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlensin

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret tespit komisyonuna emekli temsilcilerinin de katılması, zam oranlarının emeklilere de uygulanması ve en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi önerilerinde bulundu. Komisyonda işçiye destek verme adına çağrı gelmesi halinde Türk-İş ile işbirliğine hazır olduklarını da belirten Arslan, işverenlere, “Bu yıl şartlar ne olursa olsun zam konusunda cömert olun” çağrısı yaptı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Arslan, asgari ücret tespit komisyonuna işçi adına sadece Türk-İş'in katıldığını, Hak-İş ve diğer işçi temsilcilerinin dışarıda kaldığını ifade ederken, “Komisyonda Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi yapılıyor. Ancak ne yazık ki demokratik bir temsil yapısı yok. İşçilerin daha geniş bir katılımla temsil edilmesi, işçiler dışında örneğin emeklilerin de bu komisyonda temsilcisinin olması gerekir. Memur emeklilerine nasıl ki toplu sözleşme zammı yansıtılıyorsa aynı şekilde komisyondaki asgari ücret zammı da diğer emeklilerin aylıklarına yansıtılmalı. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı” dedi.

"İstihdamsız büyüyoruz"

Mahmut Arslan, Türkiye'nin üretim ve ihracatının arttığını, ancak istihdamsız bir büyüme yaşandığını söyledi. İhracattaki artışın iç piyasada fiyatların yükselmesini de beraberinde getirdiğini belirten Arslan, “Gerekirse ihracatı biraz yavaşlatıp iç piyasa fiyatlarını kontrol altına almak gerekir. Salt ihracattan elde edeceğimiz gelire odaklanamayız” dedi.