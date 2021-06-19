Hak İhlalleri Raporu: Mayıs ayında 56 eyleme müdahale edildi, en az 618 kişi gözaltına alındı

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Mayıs ayında uygulanan hak ihlallerine yer verdiği raporunda, en az 56 eyleme müdahale edildiği, 618 kişinin gözaltına alındığı ve 6 kişinin de tutuklandığı belirtildi.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mayıs ayı için hazırladığı 'Türkiye'de İnsan Hak İhlalleri Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, 232'si iş cinayeti, 17'si kadın cinayeti, 5'i cezaevinde ölüm, biri de 'yargısız infaz, rastgele ateş açma olayları' olmak üzere 255 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi.

Raporda, 219 kişinin işkenceye maruz kaldığı kaydedilirken, 87 kişinin de cezaevinde işkence veya kötü muamele gördüğü belirtildi.

Öte yandan 27 belediye başkanı, milletvekili, parti yöneticisinin tutuklandığına yer verilen raporda, HDP'li eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

Raporun "toplantı gösteri özgürlüğü" bölümünde ise, 1 Mayıs, Furkan Vakfı, Rize/İkizdere, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri gibi en az 56 basın açıklaması veya eyleme müdahale edildiğine yer verildi. Rapora göre en az 618 kişi gözaltına alınırken, en az 6 kişi de tutuklandı.

Öte yandan rapora göre Mayıs'ta, -en az- 7 etkinlik, basın açıklaması, toplantı, gösteri, festival, tiyatro ya da film gösterimi valilikler, kaymakamlıklar tarafından engellendi, yasaklandı.

Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 1 Mayıs günü Türkiye çapında 394 kişinin gözaltına alındığı açıklaması hatırlatılırken, 1 Mayıs günü İstanbul’da yapılan eylemlerde gözaltına alınan 255 kişiye toplam 888 bin TL idari para cezası verildiği belirtildi.