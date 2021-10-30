Hak ihlalleri raporu: Eylül ayında 175 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eylül 2021 İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre; 745 kişi hak ihlaline uğradı. 209 kişi yaşam hakkı ihlal edildi. 224 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Ayrıca 175 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Rapora göre eylül ayında; 'yargısız infaz, dur ihtarı ve rastgele ateş açma olayı'ndan biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi. 3 kişi cezaevinde öldü. 2 çocuk asker ve polis araçlarının neden olduğu olaylardan dolayı öldü. 26 kadın öldürüldü. 175 işçi ise iş cinayetleri sonucunda öldü.

Rapora göre, 224 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. 224 kişiden 22'si cezaevlerinde işkence ve kötü muamele görürken, 202 kişi toplantı ve gösterilerde işkenceye maruz kaldı. Yayımlanan raporda, "toplantı ve gösterilerde dövülerek, gaz sıkılarak kelepçe takılarak gözaltına alınanlar ile işkence gördüğü halde açıklanmayan, suç duyurusunda bulunmayanlar dikkate alındığında gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğu ortaya çıkmaktadır" diye yazıldı.

4 gazeteci göz altına alınırken, 2 gazeteciye soruşturma açıldı. Bağımsız Gazetecilik Platformu verilerine göre, cezaevlerinde 59 gazeteci bulunuyor. 4 gazeteci saldırıya uğradı. Eylül ayında haberler ve yayınlara 49 erişim engeli geldi.

3 belediye başkanı, milletvekili ve parti yöneticisi örgütlenme özgürlüğü hak ihlali nedeniyle tutuklandı. Parti, belediye, sendika ve dernek yöneticileri hakkında açılan davalarda ise 2 kişi hapis/para cezasına uğradı. 2 tane örgüt, parti, sendika binasına baskın yapıldı.

16 etkinlik ve basın açıklamasına müdahale edildi. Müdahale edilmeden 12 etkinlik, gösteri ve tiyatro yasaklandı. 5 il, 1 ilçede etkinlik ve eylemler yasaklandı. 253 kişiye toplantı gösteri özgürlüğü ihlali nedeniyle gözaltına alınırken, bunların 2'si tutuklandı. 13 kişiye ise soruşturma/dava açıldı.