Hak ihlalleri raporu: Ekim ayında 21 kadın öldürüldü!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ‘Ekim 2020 Hak İhlali Raporu’nu açıkladı. Rapora göre; ekim ayında 42 yaşam hakkı ihlali, 339 işkence ve kötü muamele vakası gerçekleşti. Raporda 21 kadının öldürüldüğü belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ekim ayında yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Raporda, ekim ayında 42 yaşam hakkı ihlali yaşandığı belirtildi. Bunlardan 12’sini silahlı çatışmalar, 21’ini kadın cinayetleri, 2’sini (biri çocuk) sivil çatışmalar/nefret suçları, 4’ünü cezaevinde ölümler, 1’ini kara mayınları sahipsiz bomba ve patlayıcılar ve 2’sini ise yargısız infaz, dur ihtarı, rastgele ateş açma olayları oluşturdu.

Raporun “işkence olayları” bölümünde, ekim ayında toplam 339 işkence olayının yaşandığı; “cezaevinde işkence ve kötü muamele” bölümünde 200 ihlalin yaşandığı; “işkence” bölümünde ise 139 ihlalin yaşandığı kaydedildi.

Raporun “ifade özgürlüğü” bölümünde 538 ihlalin yaşandığı ve bir ayda 8 gazetecinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi. Tutuklanan gazeteci sayısının 4 olduğu kaydedilen raporda, “hapis/para cezasına” mahkum edilen gazeteci sayısının ise 15 olduğu belirtildi. Hakkında dava ve soruşturma açılan gazetecisi sayısı 5 ve saldırıya uğrayan gazeteci sayısı da 1 olarak rapora yansıdı.

Raporda, “toplatma, erişim engelleme, ilan kesme kararları” bölümünde 421 ihlal yaşandığı ifade edildi. Raporda, düşünceyi ifade nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklananların sayısı 51, 3 kişinin de düşüncesini ifade ettiği nedeniyle hapis cezası aldığı bilgisi yer aldı.