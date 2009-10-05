LCW markasının yaratıcısı Hakkı Kısacık, çalışandan patronuna kadar herkesin hak etmediği bir lüks içinde yaşadığını belirtti.



Kısacık, yaptığı konuşmada, 1.5 yıldır dünyada ciddi bir ekonomik krizin yaşandığına değinerek, bundan en az etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu öne sürdü. Türkiye'de ihracat yapan firmaların krizden daha çok yara aldığını vurgulayan Kısacık, tekstil sektörünün en büyük pazarlarından olan İngiltere’den çok büyük sipariş düşüşü yaşadıklarını söyledi. Krizi yeni pazarlar bularak aştıklarını ifade eden Kısacık, yeni müşterileri portföylerine ekleyerek bunu dengelemeye çalıştıklarını aktardı.



‘Cep telefonları patronlarda yok’



Türkiye'yi de etkileyen ekonomik krize rağmen toplumun birçok kesiminin hala lüks içinde yaşamaya devam ettiğinin altını çizen Kısacık, “İnsanlar mortgage kredileriyle yüklü miktarda borçlandırıldı. Bu da insanları tasarruf etme yerine aşırı harcamaya sevk etti. Benzer uygulamalar bizim ülkemizde de oldu. Bana göre Türkiye’de çalışanımızdan patronuna kadar hepimiz hak etmediğimiz bir lüks içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla tasarrufa önem vermek ve daha dikkatli olmamız gereken bir dönemde olduğumuza inanıyorum. Dışarıya gittiğimizde görüyoruz. Bizim çalışanlarımızda olan cep telefonları mal sattığımız patronlarda yok” dedi.



Türkiye'nin ‘yok olacağız, biteceğiz’ denecek derecede bir krizin içinde olmadığına savunan Kısacık, “Ülkemizin çok şükür kaynakları ve imkanları çok geniş. Yeni fırsatlar çıkabiliyor. Ama önümüzdeki dönemde dünya artık eskisi gibi olmayacak. Çok değişecek. Bir defa bankacılık sistemleri artık kontrol altında. Bankalar eskisi gibi çok rahat kredi dağıtmıyor. İnsanlar tasarrufa yöneleceği için banka kredisi alma talebi de doğal olarak düşecektir. Herkesin yaptığını yaparsak, 2001 krizinden önceki gibi işlerimizi aynı mantıkla yürütmeye kalkışırsak kriz geçmiş olsa bile bundan sonra oluşacak olan yeni dünya düzeninde çok başarılı olma şansımız olmayacak” diye konuştu.



‘Krizden sonra fazla kar dönemi bitti’



İşadamlarına işlerine yönelerek, yeniliklerin peşinde olmalarını tavsiye eden Kısacık, “Paramızın kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eskisi kadar kolay paralar bulunmayacak. Müşteriler çok daha önemli hale geliyor. Müşterilerimizin beklentileri değişecek, buna bağlı olarak üretim yapımızda da değişikliklerin olması gerekiyor. Piyasada her türlü mala karşı bir talep mutlaka olacak. Önemli olan bu taleplere cevap vermemiz ki ardından büyüme gerçekleşsin. Krizden sonra fazla kar beklemek dönemi artık bitti” dedi.



Taha Holding hakkında da bilgi veren Kısacık, 50 bin dolarlık bir sermaye ile tekstil hayatına başladıklarını, 2009 yılında ise 1 milyar 200 milyon dolar ciro hedeflediklerini bildirdi. Toplantının sonunda, MASİAD ikinci başkanı Recep Kumcular, Kısacık’a üzerinde Manisa Lalesi figürü bulunan gümüş işlemeli bir tablo hediye etti.