Hak: Bu işin arkasındayız

T24 - BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırı ve 9 Türk'ün ölümünün ardından soruşturma açılması konusunda, "BM olarak bu işin üzerindeyiz, Konsey'in başkanlık açıklaması temelinde, güvenilir tarafsız bir soruşturma açılmasını istiyoruz" dedi.



Hak, İsrail'in saldırısına yönelik uluslararası soruşturma açılması yönünde hafta sonunda çıkan haberlerle ilgili sorular üzerine yaptığı açıklamada, soruşturma komisyonunda yer alacak isimlerin taraflara resmen bildirilmediğini vurgulamak istediğini belirtti.



BM Sözcülüğünün, konuyla ilgili olarak hafta sonunda yaptığı yazılı açıklamaları tekrarlayan Hak, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara adlı gemiye yaptığı saldırıyla ilgili soruşturma açılması amacı doğrultusunda, "olası görev kapsamı, lojistik düzenlemeler ve soruşturma komisyonunda yer alabilecek olası isimler" üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü teyit etti.



Orta Doğu Dörtlüsü'nün (BM, ABD, AB ve Rusya) temsilcilerinin bugün telekonferansla görüşme yaptıklarını ve görüşmede İsrail ile Filistin tarafı arasındaki dolaylı görüşmelerin devam etmesi ve güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını bildiren Hak, temsilcilerin "Gazze'de temelden değişik bir stratejinin uygulanması konusunda acil ihtiyaç" olduğu yönünde iştişarelerde bulunduklarını belirtti.



Soruşturmanın yapısı ve görev kapsamı konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Hak, "Şu aşamada somut olarak açıklayabileceğim bir şey yok" dedi.



İsrail Dışişleri Bakanı'nın New York'a gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, Hak, bu konuda ellerinde bilgi olmadığını söyledi.



"Soruşturma talebini İsrail'in kabul etmemesi durumunda, Genel Sekreter'in kişisel sorumluluk alıp almayacağının" sorulması üzerine ise Hak, henüz bu aşamada olunmadığını, istişarelerin devam ettiğini söyledi.



Hak, bir soru üzerine ise, "ülkelerin bu tür soruşturma raporlarını" son derece ciddiye aldıklarını söyledi.





