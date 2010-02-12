Haiti'yi şimdi de yağmur vurdu

T24 - Depremin 12 Ocak'ta yerle bir ettiği Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de yağışlar binlerce evsiz için yeni bir felaket oldu.



Bölgedeki AFP muhabiri, çadırların sabah başlayan yağmura direnemediğini, sokakların çamurla dolduğunu belirtti.



Yağmurla uyanan depremzedelerin yarım saat yağan yağmura bile direnemeyen çadırlarından koşarak "bir çatı" bulmaya çalıştığı bildirildi.



BM, Haiti'deki durumun Mayıs'taki kasırga döneminde daha da kötüleşebileceği, kasırgaların yaklaşık 3 ay sonra başlayacağı uyarısında bulunmuştu.





Market yıkıldı



Port-au-Prince'in en büyük süpermarketlerinden ve 12 Ocak'taki depremde ağır hasar gören Carribean Market, dün akşam üzeri içindekilerle birlikte yıkıldı.



Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in en büyük süpermarketlerinden ve 12 Ocak'taki depremde ağır

hasar gören Carribean Market, dün akşam üzeri içindekilerle birlikte yıkıldı.



Bölgedeki hasarlı binaların yıkımından sorumlu yetkililer, depremde birçok katı yıkılan dev marketin içinde yağma için bulunan 5 ile 8 kişinin üzerine çöktüğünü belirtti.



Hasarlı binanın çökmesinin ardından BM'nin uluslararası yardım ekipleri bir kişiyi enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.



Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü, bazı hastalara tıbbi malzemenin parayla satıldığı haberleri üzerin Haiti'deki özel klinik ve sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz ilaç ve sağlık malzemesi sağlamayı kesme kararı aldı.



Güney Amerika ülkelerinin yöneticileri de Haiti'ye sağlanacak yardım için görüşmek üzere Ekvador'un başkenti Quito'da Haiti Devlet Başkanı Rene Preval'in çevresinde biraraya geldi.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği iyi niyet elçisi Angelina Jolie de dün Haiti'ye gelerek, deprem felaketinin küçük kurbanları için kurulan bir köyü ziyaret etti.





Mucize bir haber daha



Bu arada, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'i 12 Ocak'ta yıkan depremde bir kişinin 27 gün enkaz altında yaşadığı anlaşıldı.





Ölü sayısı: 230 bin



Öte yandan, Haiti hükümeti, 12 Ocak'ta meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 212 binden 230 bine yükseldiğini bildirdi. İletişim Bakanı Marie-Laurence Jocelyn Lessegue, 24 Ocak'ta 150 bin, daha sonra da 212 bin olarak açıklanan ölü sayısının 230 bine çıktığını belirtti, ancak bu sayının da kesin olmadığını söyledi.



Bakan, 230 bin sayısına özel cenaze evlerinin yaptığı definlerle kendi yakınları tarafından gömülenlerin dahil olmadığını kaydetti. Son rakamlarla birlikte, Haiti'deki depremde ölenlerin sayısı, 2004'te Asya'da meydana gelen tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısına yükselmiş oldu.





