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Dünya

Haiti'yi depremden sonra kolera çarptı

250 binden fazla insanın öldüğü depremden sonra, Haiti şimdiden 194 kişinin öldüğü kolerayla uğraşıyor.

23 Ekim 2010 03:00

T24 - 250 binden fazla insanın öldüğü depremden sonra, Haiti şimdi kolerayla uğraşıyor. 194 kişi öldü, 2364 kişi hastalığa yakalandı.


Yetkililer, hastalığın, başkent Port-au-Prince'te yüz binlerce depremzedenin yaşadığı kamplara yayılmasından endişe ettiklerini belirtti.


Haiti'de geçen 12 Ocakta meydana gelen şiddetli depremden önce uzun süre kolera salgını görülmemişti. Ülkede meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde 250 binden fazla kişi ölmüş, 1,5 milyon kişi evsiz kalmıştı. Uzmanlar, daha önce salgının geçici kamplarda yaşayanlar arasında yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.


Salgına yakalanan kişilerde, ishal, yüksek ateş ve kusma şikayetleri görüldüğü belirtildi.


Kolera, temiz olmayan su ve yiyeceklerden geçen bakterinin yol açtığı bir bağırsak enfeksiyonu.


Tedavi edilmemesi halinde öldürücü olan hastalık, serum ve antibiyotikle kolayca tedavi edilebiliyor.


Hastanelerde yer kalmadı


Dr. Thimote, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 15 örnek üzerinde yapılan tahlillerden 13'ünün kolera izlenimi verdiğini söyledi.


Sağlık Bakanı Alex Larsen de bunun kolera salgını olduğuna inandığını açıkladı.


Dr. Thimote, yerel hastanelerde yer kalmadığı için hastaların koridorlarda tedavi edildiğini açıkladı.

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