-HAİTİ'DEYİNE KOLERA SALGINI PORT-AU-PRINCE (A.A) - 01.06.2011 - Haiti'de, yine baş gösteren kolera salgınında, bu son günlerde, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Haiti Sağlık Bakanlığının Genel Müdürü Dr Gabriel Timothee yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Port-au-Prince'e yakın bölgelerde 10 kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin de başkentin güneyinde yer alan Carrefour kentinde tedavi altına alındığını belirtti. Dr. Timothee, yağmur mevsiminin yol açtığı sel sularının ve hijyen kurallarının ihmalinin koleranın yeniden başgöstermesine neden olduğunu sözlerine ekledi. Timothee, "Durumu kontrol altına almaya yönelik yeni önlemler alacağız" dedi. Öte yandan, Haiti'de görevli Sınır Tanımayan Doktorlar (STD) örgütünün Romain Gitenet adlı yetkilisi, Port-au-Prince'te her gün yüzlerce hastanın STD tarafından yönetilen sağlık merkezlerine getirilmesinden dolayı endişelerini dile getirdi. Haitili bazı yetikliler ülkenin medyalarına yaptığı açıklamada, 50 kişinin koleradan öldüğünü ileri sürdüler ama bu iddiaların Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulanmadığı belirtiliyor. Haiti'de, 2010 yılının sonunda 310 bin kişi koleraya yakalanmış ve 5 bin 332 kişi de hastalıktan dolayı hayatını kaybetmişti.