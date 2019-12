Haiti'den 'yaşam sesleri' gelmeye devam ediyor

T24 -

AKUT bir Haitili'yi sağ çıkardı

'75 bin kişiyi toprağa verdik'

Takviye birlik

BM Barış Gücü'ndeki Türk polisleri ülkeye döndü

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’te 12 Ocak'taki depremin yerle bir ettiği binaların enkazından hala canlı çıkarıldığı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak kurtarma ekipleri bugün Kiki adında 7 yaşında bir erkek çocuğunu ve ablası Sabrina'yı moloz yığınlarının altından sağ kurtarmayı başardı.Depremden tam bir hafta sonra enkazdan sağ çıkan Kiki, deprem sırasında ablası Sabrina ile Port-au-Prince'deki evlerindeydi. Kiki ve ablası, aç ve susuz geçirdikleri korku dolu yedi günün ardından Amerika'dan gelen kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldılar. Hemen bir çadır hastanede tedavi altına alınan abla-kardeşin durumlarının iyi olduğu belirtildi.Haiti'ye depremin altıncı günü ulaşan Türk arama ve kurtarma derneği AKUT (Acil Kurtarma Timi), depremin sekizinci gününde Fransız meslektaşlarıyla ortaklaşa çalıştıkları bölgede, 24 yaşındaki bir genç kadını enkazdan çıkarmayı başardı.AKUT üyeleri, BM'nin konuşlandığı alan içinde kamp kurdu ve hemen kent içinde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.Sekizinci günde bir evdeki arama kurtarma çalışmalarında Fransız ekiple birlikte yer alan Türk gönüllü kurtarma ekibi, Haitili kadına ulaşmayı başardı.Böylelikle, Haiti'de görev yapan Türk arama ve kurtarma ekipleri 9 günde 6 Haitili'yi enkazdan çıkararak hayatlarını kurtarmış oldu.Daha önce de Yeni Yüksektepe ekibi ABD'lilerle ortaklaşa çalışma sırasında 5 kişiyi bir alışveriş merkezinden canlı çıkarmış ve Haitililerin büyük takdirini kazanmıştı.AKUT'un Haiti'deki ekibinin başkanı Dündar Şahin, Karayip ülkesine altıncı günde ulaşabildiklerini belirterek, ''Depremi duyduğumuzda 19 kişilik ekibimizi hazırladık. Ancak Dışişleri Bakanlığı'nca uçak üç günde ayarlanabildi. Kargo uçağı ile buraya ulaşmamız da üç günümüzü aldı'' dedi.Haiti'deki Türk arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.Haiti hükümeti, dokuz önce ülkeyi vuran depremin ardından en az 75 bin kişinin cesedini toplu mezarlara gömebildiklerini açıkladı. Ancak hükümet ölü sayısının daha fazla olduğunu tahmin ediyor.Ölenler, başkent Port-au-Prince'ın kuzeyindeki tepelerde işçilerin dev iş makineleriyle açtığı mezarlara herhangi bir tören düzenlenmeden ya da kimliğe göre yer ayrılmadan konuldu.Çok sayıda cesedin sahipsiz kaldığı, kentte sıcak havanın da etkisiyle pis kokunun yayıldığı ifade ediliyor.Bu arada evleri yıkıldığı için açıkta kalan binlerce depremzede, hala ülkeye an be an nakledildiği söylenen uluslararası yardımlara ulaşabilmiş değil.Haitili bir yetkili, BBC'ye yaptığı açıklamada, sokakta yaşayan binlerce insanın neden hala aç olduğunu anlayamadığını söyledi.On binlerce Haitili, açık alanlara kurulmuş geçici kamplarda kalıyor.Son bir kaç gündür az da olsa su dağıtılmaya başlanırken gıda dağıtımında sıkıntı yaşandığı ifade ediliyor.Dünya Gıda Programı, binlerce insana enerjiyi artıran bisküviler dağıtıldığını söylüyor.Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin depremzedelere yardım amacıyla 4 bin asker daha gönderme kararıyla ülkedeki Amerikan askeri sayısı 16 bine yükselecek.4 bin asker ABD'nin Körfez ve Afrika'daki birliklerinden bölgeye yönlendirilecek.Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton yardım faaliyetlerinin bölgedeki altyapının çökmüş olması ve güvenlik kaygılarından olumsuz etkilendiğini, ancak her geçen gün ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.Haiti'de görev yapan Türk polisi Bülent Gürcan yaşadığı o anı anlattı. Hala şok içinde olduğunu ve kolay kolay bu psikolojiden kurtulamayacağını söyleyen Gürcan şu açıklamalarda bulundu: "Bu benim yaşadığım ilk depremdi. Şok oldum. Belki çoğunun saniyeler farkıyla hayatı kurtuldu. Türk kontenjanı olaraktan bizim bir kaybımız yok bunun için sevinçliyiz. Fakat halk için üzüntü duyuyoruz çünkü 2 yıl boyunca birlikte yaşadık. Deprem anına kadar aynı kaderi paylaştık. Allah sabır versin.Deprem sırasında evde olduğunu söyleyen Gürcan sözlerine şu şekilde devam etti: "Ben evdeydim. Terastan baktığım anda dört binanın çöktüğünü gördüm ve sıranın bize geldiğini düşündüm. O anda şok geçirdim ve masayı tutup depremin bitmesini bekledim.""Ülkede genel anlamda bir şok var. Çok fazla yardım geliyor ama halka ulaştırabilmek mümkün değil. Çünkü güvenlik sorunu var. Biz gelene kadar Arama Kurtarma ekiplerine destek sağlıyorduk. Güvenlik ekibi olarak Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyorduk. Bir ara güvenlik nedeninden dolayı bizim geri çekilmemizi ve askerlerin görevi devralacağı söylendi."Şuan hala şoktayım . O psikolojiden kurtulamadım. Herkes büyük bir afet atlattı. Bundan sonra herşeyin kıymetini daha iyi biliriz herhalde. Şimdi ailemizle birlikte olacağız."