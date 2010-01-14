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Dünya

Haiti'deki depremde 22 BM personeli öldü

14 Ocak 2010 23:00

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Haiti'deki depremde öldüğü teyit edilen BM barış gücü personelinin sayısının 22'ye ulaştığını söyledi.

Ban, BM'de düzenlediği basın toplantısında Haiti'de halen 150 BM personelinin akıbetinin bilinmediğini belirterek, bunlardan 100'ünün BM merkez binasında enkaz altında olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Genel Sekreter Ban, Haiti Özel Temsilcisi Tunuslu Hedi Annabi'nin öldüğü yönündeki haberlerin teyit edilmediğini belirterek “Kendisinin iyi olmasını gönülden istiyorum, onun için dua ediyorum” diye konuştu.

Genel Sekreter Ban, eski Haiti özel temsilcisi Edmond Mulet'in Haiti'ye bugün öğleden sonra ulaşmasını beklediğini de belirterek Mulet'in derhal BM'nin Haiti misyonunun başına geçeceğini ve oradaki tüm arama-kurtarma çalışmalarını koordine edeceğini söyledi. Ban, cuma günü Haiti için uluslararası topluma acil yardım çağrısında da bulunacaklarını da belirtti.

Eski sözcüsü Haitili gazeteci Michelle Montas'ın da Port-au-Prince'de sağ olduğunu duyduklarını ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ban, kendisinden yardımcısı Edmond Mulet ile birlikte çalışmasını isteyeceklerini de söyledi.

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