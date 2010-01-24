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Dünya

'Haiti'de yaşananlar münferit'

BM, Haiti'de bir yardım dağıtımı sırasında çıkan olayların münferit olaylar olduğunu belirtti.

24 Ocak 2010 02:00

T24 - BM, şiddetli depremin büyük yıkıma yol açtığı Haiti'de, başkent Port-au-Prince'te bir yardım dağıtımı sırasında çıkan olayların münferit olaylar olduğunu belirtti.



BM'nin insani işler koordinasyon bürosu sözcüsü Elisabeth Byrs, "ümitsizlik ve kızgınlıktan kaynaklanan böyle münferit olayların meydana gelmesinin normal olduğunu" kaydetti.

Byrs, Haiti'deki BM Barış Gücünün (MINUSTAH) durumu kontrol altında tuttuğunu, şiddet eylemlerinin Haiti halkını temsil etmediğini, halkın sükunetini koruduğunu söyledi.

BM askerleri, başkent Port-au-Prince'te bir yardım dağıtımı sırasında daha önce yardımdan nasibini almayan yüzlerce Haitilinin saldırısı üzerine uyarı ateşi açmak ve göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kalmıştı.

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