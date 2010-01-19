Haiti'de yardım faaliyetleri hızlandı

T24 - Haiti'deki yıkıcı depremden bir hafta sonra ülkede yardım faaliyetleri hız kazanmaya başladı.





Gönderilen Amerikan askerleri ülkenin dört bir yanına yayılırken, Birleşmiş Milletler yetkilileri başkent Port au Prince'de yardım dağıtım noktaları oluşturacaklarını söyledi.



Yardım dağıtacak Amerikan askerlerine, Birleşmiş Milletler barışgücü askerleri de eşlik edecek.



Çok sayıda Amerikan askeri, planlanan yardım dağıtım noktalarından birini oluşturma amacıyla, helikopterlerle Port au Prince'deki ağır hasar görmüş Başkanlık Sarayı'na indi.



Çevredeki Haitililer, 20 helikopterden, sarayın bahçesine inen ağır teçhizatlı Amerikan askerlerini sevinçle karşıladı.



Amerikan askerleri, getirdikleri içme suyu ile gıdaları önce saray bahçesine boşaltı, daha sonra da onları yakındaki hastanelere taşıdı.



ABD, başkentin kuzeydoğusunda bugün halka havadan 14 bin hazır yiyecek ve 15 bin litre su atıldığını açıkladı.



Daha önce bu yöntem, arbedeye yol açacağı yönündeki endişeler yüzünden çok riskli bulunmuştu.



Fakat Washington şimdi ülke çapında depremzedelere havadan yardım dağıtmayı değerlendiriyor.



Uluslararası Kızılhaç Örgütü de, daha önce güvenlik kaygıları nedeniyle askıya aldığı faaliyetlerini bugün yeniden başlatmayı planladığını açıkladı.





BM'den 3500 takviye asker ve polis



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de, oybirliğiyle aldığı kararla, Haiti'deki İstikrar Misyonu'nun altı aylığına 1500 polis ve 2000 takviye askerle güçlendirilmesine onay verdi.



Böylece, ülkede düzenin tesisine ve insani yardım malzemelerinin korunmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.



BM Haiti İstikrar Misyonu'nda halen 9000 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Konsey'in aldığı kararın, uluslararası toplumun zor günlerinde Haitililerin yanında olduğunu gösterdiğini söyledi.



Ban Ki Moon, tüm ülkelere çağrıda bulunarak, çabuk hareket ederek Haiti'ye asker göndermelerini istedi.



Genel Sekreter ayrıca ülkede güvenliğe yönelik kaygıların abartılı olduğunu söyledi, bazı şiddet olaylarına karşın Haiti'de durumun genelde sakin olduğunu belirtti.



Ancak başkent Port au Prince'in sokaklarında yardım bekleyen halk arasında öfkenin arttığı, ülke çapında yoğun şiddet olayları ve yağmalamalar görüldüğü bildiriliyor.





Sınır Tanımayan doktorlardan acı tablo



Öte yandan depremzedelere el uzatmaya çalışan kuruluşlardan Medecins sans Frontiers (Sınır Tanımayan Doktorlar), ülkede yaralıların yardım için hala uzun süre beklediklerini bildirdi.



Fransız yardım kuruluşu, doktorlarının tedavi ettiği kişilerin çoğunun uzuvlarının kesilmesi gerektiğini, zira bu kişilerin yaralarında iltihaplanma görüldüğünü belirtti.



Kuruluş, tıbbi yardım malzemelerinin azaldığına, depremden en çok zarar gören bölgelere bu malzemelerin aktarılmasında zorlandığına da dikkat çekti.



Haiti'ye halen sınırlı sayıda uçak seferi yapılabiliyor.



Komşu ülke Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye giden yollarda da trafik yoğun.





'Çocukların evlat edinilmesi son çare olmalı'



Bu arada Birleşmiş Milletler Çocuklara Yarım Kuruluşu UNICEF, Haiti'de deprem sonrası yetim kalan çocukların, yurt dışına gönderilerek evlet edinilmesinin, son çare olması gerektiği görüşünde.



Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda dahil bazı ülkelerin yetim Haitili çocukların evlat edinilmesinin hızlandırılması çağrısı yaptığı biliniyor.



Ancak UNICEF, önceliğin çocukların Haiti'deki yakınlarının bulunmasına verilmesi gerektiğini bildirdi.



Haiti'de geçen hafta meydana gelen Richter ölçeğine göre 7,0 büyüklüğündeki deprem öncesi, 380 bin çocuk yetimhanelerde yaşıyordu.



Yardım kuruluşları, deprem sonrası bu rakamın bir milyona çıkabileceğini düşünüyor.